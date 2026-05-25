Юрист объяснила, почему нельзя оплачивать покупку переводом

2026-05-25T03:30+0300

общество

финансы

наталья свечникова

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Просьба оплатить покупку переводом нарушает закон, если оплата проходит без чека и деньги поступают на личную карту продавца, сообщила РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова. "Просьба оплатить переводом допустима, когда это официальный способ расчета с продавцом, и покупатель получает чек. Требование платить только переводом, особенно на личную карту и без чека, создает признаки нарушения", - рассказала Свечникова. Юрист отметила, что, согласно российскому праву, оплата товара может пройти разными путями: наличными, банковской картой, через QR-код, по счету или иным безналичным способом. "Юридическая проблема начинается в тот момент, когда продавец лишает покупателя способа оплаты, который он обязан принимать по закону, либо просит отправить деньги туда, где платеж уже плохо связан с магазином, кассой и официальной выручкой", - пояснила Свечникова. Она также напомнила, что, согласно статье 16.1 закона о защите прав потребителей, продавец обязан дать покупателю возможность выбрать способ оплаты товара или услуги. Свечникова уточнила, что эта обязанность действует для продавцов с выручкой более 20 миллионов рублей за прошлый год. "Есть исключения, включая торговые объекты с выручкой менее 5 миллионов рублей за предыдущий год и случаи, когда в месте продажи отсутствует доступ к связи или интернету. Поэтому маленькая точка без терминала еще не всегда нарушает закон. Крупный магазин, салон, кафе, сервис или сеть уже не могут просто сказать покупателю, что оплата принимается только переводом", - объяснила Свечникова. Юрист также обратила внимание, что оплата в магазине переводом на личную карту не представляет собой обычный расчет с продавцом, особенно если после него покупателю не выдали фискальный чек. Она подчеркнула, что скриншот из банковского приложения со сведениями о переводе не заменяет кассовый чек.

