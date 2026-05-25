Под Калининградом откроются Российско-китайские молодежные игры

2026-05-25T00:38+0300

КАЛИНИНГРАД, 25 мая — ПРАЙМ. Десятые Российско-китайские молодежные игры официально откроются в понедельник в Светлогорске под Калининградом, сообщает пресс-служба федеральной дирекции организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий. "Юбилейные Российско-китайские молодежные летние игры пройдут в Калининградской области с 25 по 30 мая 2026 года. В программу войдут 12 видов спорта. Церемония открытия состоится 25 мая в 17.00 (18.00 мск) на сцене Театра эстрады "Янтарь-Холл" в Светлогорске", - говорится на сайте Х Российско-китайских игр. Отмечается, что в этом году участие в соревнованиях примут более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Одной из особенностей юбилейных игр станет включение самбо в демонстрационную программу. По информации организаторов, впервые на Российско-Китайских играх будет организовано более 60 трансляций на трех каналах "Триколор". Трансляции будут доступны зрителям через спутниковое вещание, онлайн-кинотеатр и приложение на Smart TV. Кроме того, следить за соревнованиями можно будет в официальном сообществе РКИ в соцсети ВКонтакте. Президент России Владимир Путин 20 мая во время официального визита в КНР назвал Российско-китайские игры ярким событием и отличной возможностью заявить о себе для многих талантливых атлетов.

