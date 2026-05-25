В Казахстане внеддрили систему окраски дизельного топлива для фермеров
2026-05-25T06:40+0300
АСТАНА, 25 мая - ПРАЙМ. Система окраски дизельного топлива для контроля распределения среди сельхозпроизводителей в ходе весенне-полевых работ внедрены в Казахстане, сообщает министерство энергетики республики.
"Для обеспечения прозрачности распределения и контроля за движением дизельного топлива... установлены отдельные ПИН-коды, введена система окраски топлива в желтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад дизельного топлива в электронной системе счетов-фактур", - говорится в сообщении.
В минэнерго напомнили, что в начале года был утвержден график поставки 402 тысяч тонн дизельного топлива для проведения посевной кампании, поставки осуществляются в период с 1 февраля по 30 июня.
В ведомстве отметили, что рекомендуемая цена дизельного топлива в Казахстане составляет 263 тенге (0,55 центов) за литр до станции назначения в регионах с учетом НДС. Сообщается, что конечная стоимость определяется региональными операторами и может составить 281 тенге (0,59 центов) за литр, что на на 15% ниже средних розничных цен.