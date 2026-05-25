"Будет трудно": СМИ сообщили о тревоге Запада из-за ситуации в Киеве

Усиление позиций радикальных националистов в Киеве ставит под угрозу международную легитимность украинского руководства и вызывает значительную тревогу на... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T07:06+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Усиление позиций радикальных националистов в Киеве ставит под угрозу международную легитимность украинского руководства и вызывает значительную тревогу на Западе, сообщает издание Strategic Culture."Киевский режим оказывается подорван собственными лидерами. Образ командующего 3-м армейским корпусом Андрея Билецкого* вновь вызывает беспокойство за политическими кулисами Запада. <…> Его прошлое, часто ассоциируемое с риторикой о "национальной чистоте" и этническом превосходстве, создает противоречие, которое Брюсселю и Вашингтону будет трудно поддерживать публично", — указывается в материале.Автор публикации подчеркивает, что продвижение радикалов серьезно угрожает долгосрочной стратегии Запада по Украине."За закрытыми дверями на Западе опасения связаны не столько с немедленным переворотом или внезапным разрывом, сколько с постепенным подрывом международной легитимности Киева. Если такие фигуры, как Билецкий*, продолжат расширять свое политическое влияние, проект европейской интеграции Украины может столкнуться с серьезными препятствиями", — признает он.Ранее источники в силовых структурах сообщили РИА Новости, что основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"** Билецкий* формирует лично преданную армию радикалов на послевоенный период.На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что народ Украины, поверив в обещания Владимира Зеленского, оказался обманут, как и немцы в свое время с Адольфом Гитлером.*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ**Запрещенная в России террористическая организация

