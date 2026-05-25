На Кипре осознают ущерб от санкций против России, заявил посол Зазиков
На Кипре осознают ущерб от санкций против России, заявил посол Зазиков
На Кипре осознают ущерб от санкций против России, заявил посол Зазиков

Посол Зязиков: власти Кипра осознают, какой ущерб их экономике наносят санкции против РФ

МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Власти Республики Кипр полностью осознают, какой огромный ущерб наносят экономике Кипра антироссийские санкции, заявил РИА Новости посол РФ в Никосии Мурат Зязиков.
"Власти острова при этом прекрасно осознают, какой огромный ущерб наносят кипрской экономике абсолютно контрпродуктивные антироссийские санкции", - заявил глава дипмиссии.
Несмотря на это, пребывание в составе Евросоюза заставляет Кипр выстраивать внешнюю политику с учетом рамок, рекомендуемых Брюсселем, отметил посол.
В РФ не раз заверяли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
