Власти Республики Кипр полностью осознают, какой огромный ущерб наносят экономике Кипра антироссийские санкции, заявил РИА Новости посол РФ в Никосии Мурат... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T21:44+0300

МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Власти Республики Кипр полностью осознают, какой огромный ущерб наносят экономике Кипра антироссийские санкции, заявил РИА Новости посол РФ в Никосии Мурат Зязиков. "Власти острова при этом прекрасно осознают, какой огромный ущерб наносят кипрской экономике абсолютно контрпродуктивные антироссийские санкции", - заявил глава дипмиссии. Несмотря на это, пребывание в составе Евросоюза заставляет Кипр выстраивать внешнюю политику с учетом рамок, рекомендуемых Брюсселем, отметил посол. В РФ не раз заверяли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

