https://1prime.ru/20260525/kontrakt-870205780.html
Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений
Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений - 25.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений
Россия и Бангладеш подписали самый крупный за всю историю межгосударственного сотрудничества контракт по поставкам удобрений: речь идет об импорте более 500... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T21:18+0300
2026-05-25T21:18+0300
2026-05-25T21:38+0300
экономика
россия
мировая экономика
бангладеш
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435928_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_042220202ffece4dd46a2287a469d7fe.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бангладеш подписали самый крупный за всю историю межгосударственного сотрудничества контракт по поставкам удобрений: речь идет об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году, сообщило посольство РФ в Бангладеш. "Российское внешнеторговое объединение "Продинторг" и Корпорация сельскохозяйственного развития Бангладеш (БКСР) подписали соглашение об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В рамках предыдущих договоренностей с "Продинторгом" БКСР уже несколько лет импортирует калийные удобрения из России. "Это самый крупный контракт за всю историю двустороннего межгосударственного сотрудничества в сфере удобрений", - уточнили в дипмиссии.
https://1prime.ru/20260506/rossija-869698869.html
бангладеш
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435928_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3343263a26d0e7c9cd29208f34f7bbc8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, бангладеш, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Бангладеш, РФ
Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений
Россия подписала с Бангладеш самый крупный за всю историю контракт по поставкам удобрений
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бангладеш подписали самый крупный за всю историю межгосударственного сотрудничества контракт по поставкам удобрений: речь идет об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году, сообщило посольство РФ в Бангладеш.
"Российское внешнеторговое объединение "Продинторг" и Корпорация сельскохозяйственного развития Бангладеш (БКСР) подписали соглашение об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В рамках предыдущих договоренностей с "Продинторгом" БКСР уже несколько лет импортирует калийные удобрения из России.
"Это самый крупный контракт за всю историю двустороннего межгосударственного сотрудничества в сфере удобрений", - уточнили в дипмиссии.
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти