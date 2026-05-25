Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений

2026-05-25T21:18+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бангладеш подписали самый крупный за всю историю межгосударственного сотрудничества контракт по поставкам удобрений: речь идет об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году, сообщило посольство РФ в Бангладеш. "Российское внешнеторговое объединение "Продинторг" и Корпорация сельскохозяйственного развития Бангладеш (БКСР) подписали соглашение об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В рамках предыдущих договоренностей с "Продинторгом" БКСР уже несколько лет импортирует калийные удобрения из России. "Это самый крупный контракт за всю историю двустороннего межгосударственного сотрудничества в сфере удобрений", - уточнили в дипмиссии.

россия, мировая экономика, бангладеш, рф