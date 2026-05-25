Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений - 25.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений
21:18 25.05.2026 (обновлено: 21:38 25.05.2026)
 
Россия и Бангладеш подписали самый крупный контракт по поставкам удобрений

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бангладеш подписали самый крупный за всю историю межгосударственного сотрудничества контракт по поставкам удобрений: речь идет об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году, сообщило посольство РФ в Бангладеш.
"Российское внешнеторговое объединение "Продинторг" и Корпорация сельскохозяйственного развития Бангладеш (БКСР) подписали соглашение об импорте более 500 тысяч тонн калийных удобрений в 2026-2027 финансовом году", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В рамках предыдущих договоренностей с "Продинторгом" БКСР уже несколько лет импортирует калийные удобрения из России.
"Это самый крупный контракт за всю историю двустороннего межгосударственного сотрудничества в сфере удобрений", - уточнили в дипмиссии.
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти
6 мая, 01:50
 
