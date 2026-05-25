Курс юаня в понедельник перешел к снижению
Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T14:24+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,50-10,63 рубля. Стоимость нефти в то же время снижается на 5,5%, до 94,7 доллара за баррель сорта Brent. С очень большой вероятностью тренд на укрепление рубля еще не сломлен, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "В страну продолжает поступать огромный объем валютной выручки, на эту неделю приходится пик налогового периода, скоро многим экспортерам понадобятся рубли для выплаты дивидендов. Поэтому рубль имеет все шансы возобновить рост по крайней мере до тех пор, пока Минфин не выйдет на рынок с увеличенными покупками юаней в рамках бюджетного правила, а случится это лишь на второй неделе лета", - добавляет он. Во второй половине недели, по его мнению, избыток предложения иностранной валюты начнет снижаться и курсовые котировки, вероятно, вернутся в район 10,5 рубля за юань. В июне ожидается возврат курса в район 11-11,5 рубля за юань за счет заметного роста покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, прогнозирует Денис Попов из ПСБ. "Кроме того, не исключена коррекция цен на нефть при успешном завершении переговоров между Ираном и США", - добавляет он.
