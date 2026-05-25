https://1prime.ru/20260525/kurs--870198697.html

Курс юаня в понедельник перешел к снижению

Курс юаня в понедельник перешел к снижению - 25.05.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в понедельник перешел к снижению

Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T14:24+0300

2026-05-25T14:24+0300

2026-05-25T14:24+0300

экономика

рынок

иран

минфин

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,50-10,63 рубля. Стоимость нефти в то же время снижается на 5,5%, до 94,7 доллара за баррель сорта Brent. С очень большой вероятностью тренд на укрепление рубля еще не сломлен, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "В страну продолжает поступать огромный объем валютной выручки, на эту неделю приходится пик налогового периода, скоро многим экспортерам понадобятся рубли для выплаты дивидендов. Поэтому рубль имеет все шансы возобновить рост по крайней мере до тех пор, пока Минфин не выйдет на рынок с увеличенными покупками юаней в рамках бюджетного правила, а случится это лишь на второй неделе лета", - добавляет он. Во второй половине недели, по его мнению, избыток предложения иностранной валюты начнет снижаться и курсовые котировки, вероятно, вернутся в район 10,5 рубля за юань. В июне ожидается возврат курса в район 11-11,5 рубля за юань за счет заметного роста покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, прогнозирует Денис Попов из ПСБ. "Кроме того, не исключена коррекция цен на нефть при успешном завершении переговоров между Ираном и США", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260525/dollar-870147269.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, иран, минфин, псб