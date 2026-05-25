Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в понедельник перешел к снижению - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/kurs--870198697.html
Курс юаня в понедельник перешел к снижению
Курс юаня в понедельник перешел к снижению - 25.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в понедельник перешел к снижению
Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T14:24+0300
2026-05-25T14:24+0300
экономика
рынок
иран
минфин
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,50-10,63 рубля. Стоимость нефти в то же время снижается на 5,5%, до 94,7 доллара за баррель сорта Brent. С очень большой вероятностью тренд на укрепление рубля еще не сломлен, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "В страну продолжает поступать огромный объем валютной выручки, на эту неделю приходится пик налогового периода, скоро многим экспортерам понадобятся рубли для выплаты дивидендов. Поэтому рубль имеет все шансы возобновить рост по крайней мере до тех пор, пока Минфин не выйдет на рынок с увеличенными покупками юаней в рамках бюджетного правила, а случится это лишь на второй неделе лета", - добавляет он. Во второй половине недели, по его мнению, избыток предложения иностранной валюты начнет снижаться и курсовые котировки, вероятно, вернутся в район 10,5 рубля за юань. В июне ожидается возврат курса в район 11-11,5 рубля за юань за счет заметного роста покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, прогнозирует Денис Попов из ПСБ. "Кроме того, не исключена коррекция цен на нефть при успешном завершении переговоров между Ираном и США", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260525/dollar-870147269.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, иран, минфин, псб
Экономика, Рынок, ИРАН, Минфин, ПСБ
14:24 25.05.2026
 
Курс юаня в понедельник перешел к снижению

Курс юаня на Мосбирже снизился до 10,51 рубля после утреннего роста

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в понедельник днем перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,50-10,63 рубля.
Стоимость нефти в то же время снижается на 5,5%, до 94,7 доллара за баррель сорта Brent.
С очень большой вероятностью тренд на укрепление рубля еще не сломлен, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"В страну продолжает поступать огромный объем валютной выручки, на эту неделю приходится пик налогового периода, скоро многим экспортерам понадобятся рубли для выплаты дивидендов. Поэтому рубль имеет все шансы возобновить рост по крайней мере до тех пор, пока Минфин не выйдет на рынок с увеличенными покупками юаней в рамках бюджетного правила, а случится это лишь на второй неделе лета", - добавляет он.
Во второй половине недели, по его мнению, избыток предложения иностранной валюты начнет снижаться и курсовые котировки, вероятно, вернутся в район 10,5 рубля за юань.
В июне ожидается возврат курса в район 11-11,5 рубля за юань за счет заметного роста покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, прогнозирует Денис Попов из ПСБ.
"Кроме того, не исключена коррекция цен на нефть при успешном завершении переговоров между Ираном и США", - добавляет он.
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
"Рубль уже не сдержать". Что идет на смену доллару
07:07
 
ЭкономикаРынокИРАНМинфинПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала