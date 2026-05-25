Россия остается одним из главных поставщиков удобрений в Бразилию

2026-05-25T17:57+0300

БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия остается одним из главных поставщиков удобрений и дизельного топлива в Бразилию, заявил журналистам посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий на полях 13-й межправкомиссии двух стран. По его словам, Бразилия - это основной экономический партнер России в Латинской Америке, товарооборот, по данным бразильской статистики, в 2025 году достиг 10,5 миллиардов долларов. "И мы остаемся одним из главных поставщиков в эту страну удобрений, всех видов удобрений. Мы поставляем местным производителям порядка 30% того, что нужно для агроиндустрии. И второе, мы являемся сегодня одним из основных поставщиков дизельного топлива. У нас хорошие перспективы для развития взаимодействия", - добавил посол. Кроме того, Россия является основным поставщиком в Бразилию радиоактивных элементов для медицины, отметил Лабецкий. "И наш рынок интересен бразильским партнерам, прежде всего, для поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции. Бразилия – это аграрная супердержава, первый в мире производитель мяса говядины, мяса крупнорогатого скота", - указал посол. Бразилия также является крупным производителем фасоли, риса, сахарного тростника, а также имеет задел в области зеленой электроэнергии и развития машиностроения. Отношения России с Бразилией имеют богатую и насыщенную историю. "Сегодня основная задача - диверсифицировать наш товарооборот, найти решение новых логистических и финансовых вызовов. Вот этим мы сегодня и займемся", - заключил Лабецкий.

