Минпромторг создаст механизм поддержки проектов по оригинальным лекарствам
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России создает механизм поддержки проектов для разработки оригинальных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России создает механизм поддержки проектов, по которым разработаны оригинальные лекарственные препараты. Соответствующий проект постановления Российской Федерации разработан Минпромторгом России и размещен на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что инициатива предусматривает ежегодный отбор проектов, на которые получены регистрационные удостоверения. Такие препараты должны стать первыми в классе, то есть, это лекарства, обладающее уникальным механизмом фармакологического действия, ранее не представленным в официальной мировой медицинской практике. "Включение проектов в перечень проектов позволит фармацевтическим компаниям рассчитывать в дальнейшем на компенсацию затрат, понесенных при проведении последней фазы клинических исследований, предшествующей получению регистрационного удостоверения на оригинальный лекарственный препарат, а также при осуществлении государственной регистрации оригинального лекарственного препарата", - добавили в Минпромторге. Первый отбор проектов планируется осуществить в 2026 году, а компенсация затрат начнется с 2027 года.
Минпромторг создает механизм поддержки проектов разработки оригинальных лекарств в России
