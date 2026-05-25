https://1prime.ru/20260525/lekarstva-870202097.html

Минпромторг создаст механизм поддержки проектов по оригинальным лекарствам

Минпромторг создаст механизм поддержки проектов по оригинальным лекарствам - 25.05.2026, ПРАЙМ

Минпромторг создаст механизм поддержки проектов по оригинальным лекарствам

Минпромторг России создает механизм поддержки проектов для разработки оригинальных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ведомства. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T18:17+0300

2026-05-25T18:17+0300

2026-05-25T18:31+0300

экономика

бизнес

технологии

минпромторг

россия

лекарства

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861089612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_59b38c0267837e2839b8feb0b1cdde7b.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России создает механизм поддержки проектов для разработки оригинальных лекарственных препаратов, говорится в сообщении ведомства. "Минпромторг России создает механизм поддержки проектов, по которым разработаны оригинальные лекарственные препараты. Соответствующий проект постановления Российской Федерации разработан Минпромторгом России и размещен на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что инициатива предусматривает ежегодный отбор проектов, на которые получены регистрационные удостоверения. Такие препараты должны стать первыми в классе, то есть, это лекарства, обладающее уникальным механизмом фармакологического действия, ранее не представленным в официальной мировой медицинской практике. "Включение проектов в перечень проектов позволит фармацевтическим компаниям рассчитывать в дальнейшем на компенсацию затрат, понесенных при проведении последней фазы клинических исследований, предшествующей получению регистрационного удостоверения на оригинальный лекарственный препарат, а также при осуществлении государственной регистрации оригинального лекарственного препарата", - добавили в Минпромторге. Первый отбор проектов планируется осуществить в 2026 году, а компенсация затрат начнется с 2027 года.

https://1prime.ru/20260501/golikova-869614032.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, минпромторг, россия, лекарства