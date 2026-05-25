ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России, сообщают СМИ - 25.05.2026, ПРАЙМ
ЕС разочаровался в Мадьяре из-за его позиции по России, сообщают СМИ
Weltwoche: премьер-министр Венгрии Мадьяр разочаровал ЕС своими словами о России

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Попытки Брюсселя избавиться от Виктора Орбана оказались неудачными, так как новый венгерский премьер Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским указаниям ЕС, сообщает издание Die Weltwoche.
"До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб, и поэтому констатировал очевидное: "Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть", — отмечается в публикации.
Автор материала подчеркивает, что заявление нового премьера Венгрии о том, что после завершения конфликта на Украине ЕС вновь будет закупать российский газ, сбивает с толку и разочаровывает представителей Брюсселя, особенно учитывая смену Виктора Орбана на Петера Мадьяра.

"Стыдно, что эта простая истина отрицается <…> в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование. И Брюсселю, с его постоянным вмешательством в чужие выборы, пора бы уяснить: бойтесь своих желаний, они могут исполниться", — резюмирует Weltwoche.

Российский посол в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости отметил, что Россия не вынуждает Венгрию к сотрудничеству в сфере энергетики, и что долгосрочные контракты по поставкам газа выгодны потребителям в этой стране. Если Будапешт выберет иной путь, это будет противоречить здравому смыслу.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что Россия обеспечивает безопасность республики своими энергоресурсами, и здравомыслящие люди не будут менять надежного поставщика на менее стабильного.
