В МИД рассказали о позиции России по урегулированию на Украине - 25.05.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о позиции России по урегулированию на Украине
2026-05-25T05:22+0300
2026-05-25T05:29+0300
Дипломат Полищук: позиция России по Украине основана на пониманиях Анкориджа

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Позиция России по урегулированию на Украине основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом РФ в июне 2024 года, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
"Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года", - сказал Полищук.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что понимается по "духом Анкориджа". По его словам, для российской стороны это атмосфера доверия, сложившаяся между президентами России и США, которая позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух стран базовые контуры урегулирования вокруг Украины.
В 2024 году Путин рассказал об условии для переговоров по Украине: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО.
 
