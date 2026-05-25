https://1prime.ru/20260525/mid-870192093.html

В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине

В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине - 25.05.2026, ПРАЙМ

В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине

Всеобъемлющее и устойчивое урегулирование на Украине возможно при искоренении первопричин конфликта, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T07:19+0300

2026-05-25T07:19+0300

2026-05-25T07:19+0300

экономика

россия

общество

украина

снг

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870192093.jpg?1779682796

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Всеобъемлющее и устойчивое урегулирование на Украине возможно при искоренении первопричин конфликта, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. "Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость", - сказал он.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, снг, мид рф, мид