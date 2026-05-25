Миронов предложил обязать работодателей предоставлять молодоженам отпуск
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил обязать работодателей предоставлять молодоженам пятидневный оплачиваемый... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:03+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил обязать работодателей предоставлять молодоженам пятидневный оплачиваемый отпуск. Соответствующие поправки в ТК РФ будут внесены на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс Российской Федерации, установив, что в случае вступления в брак работнику предоставляется отпуск продолжительностью пять календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что законопроект разработан для совершенствования трудовых прав граждан и поддержки молодоженов. "Действующее законодательство позволяет им брать пятидневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет", - пояснил политик. По его словам, вступление в брак и создание семьи - одно из самых значимых событий в жизни людей, и чаще всего оно сопряжено с большими финансовыми расходами. "Справедливая Россия" предлагает изменить трудовое законодательство и сделать так, чтобы молодожёны могли брать отпуск продолжительностью до пяти календарных дней с сохранением места работы, должности и заработной платы", - заключил Миронов.
РИА Новости: Миронов предложил давать молодоженам оплачиваемый пятидневный отпуск
