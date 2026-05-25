Мишустин назвал число субъектов малого и среднего бизнеса в России - 25.05.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал число субъектов малого и среднего бизнеса в России
2026-05-25T10:30+0300
10:30 25.05.2026
 
Мишустин назвал число субъектов малого и среднего бизнеса в России

Мишустин: количество субъектов МСП в России приблизилось к семи миллионам

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в РФ приблизилось к семи миллионам, это максимум за последние десять лет сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"К маю количество субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.) уже вплотную приблизилось к семи миллионам. Это самое большое значение за последние десять лет, то есть за весь период ведения их реестра", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.
Минфин внес поправки о поддержке МСП для налоговой адаптации бизнеса
