В Молдавии предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами
2026-05-25T22:25+0300
22:25 25.05.2026
 
В Молдавии предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами

КИШИНЕВ, 25 мая - ПРАЙМ. Полиция Молдавии предупредила жителей республики о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными штрафами за нарушение правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе генинспектората молдавской полиции.
"Полиция предупреждает граждан о новом виде мошенничества, посредством которого рассылаются поддельные смс-сообщения о якобы выписанных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Эти сообщения не рассылаются полицией или другими государственными учреждениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Поясняется, что такие сообщения содержат информацию о превышении скорости, угрозы блокировки прав на транспортное средство, а также подозрительные ссылки для оплаты якобы штрафа.
В полиции рекомендуют не переходить по полученным ссылкам, не вводить банковские или личные данные, а также проверять информацию только по официальным источникам и немедленно сообщать о таких случаях в полицию.
