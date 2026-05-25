В Молдавии предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами

2026-05-25T22:25+0300

КИШИНЕВ, 25 мая - ПРАЙМ. Полиция Молдавии предупредила жителей республики о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными штрафами за нарушение правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе генинспектората молдавской полиции. "Полиция предупреждает граждан о новом виде мошенничества, посредством которого рассылаются поддельные смс-сообщения о якобы выписанных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Эти сообщения не рассылаются полицией или другими государственными учреждениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Поясняется, что такие сообщения содержат информацию о превышении скорости, угрозы блокировки прав на транспортное средство, а также подозрительные ссылки для оплаты якобы штрафа. В полиции рекомендуют не переходить по полученным ссылкам, не вводить банковские или личные данные, а также проверять информацию только по официальным источникам и немедленно сообщать о таких случаях в полицию.

