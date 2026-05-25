Рынок ждет позитива с геополитического фронта - 25.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260525/mosbirzha-870197199.html
Индекс Мосбиржи в начале недели разнонаправленно курсирует в узкой области 2610–2640 пунктов. По сути, рынок продолжает топтаться на месте. Ни геополитическая,... | 25.05.2026, ПРАЙМ
Бахтин: рынки сдержанно наблюдают за геополитикой и ждут позитива

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале недели разнонаправленно курсирует в узкой области 2610–2640 пунктов. По сути, рынок продолжает топтаться на месте. Ни геополитическая, ни рыночная конъюнктура не способствуют покупкам. Факторов поддержки пока недостаточно для убедительной повышательной динамики.
Новостей о продолжении переговоров с Украиной по-прежнему нет, зато произошёл обмен резонансными ударами. Эскалация и ужесточение риторики сторон усиливают чувство неопределённости у инвесторов.
Цены на нефть ушли под 100 долларов впервые с начала мая в свете сообщений о том, что США и Иран выработали меморандум о взаимопонимании. Вслед за чёрным золотом вниз пошли котировки нефтяных компаний – "Роснефти", "Татнефти" и других. Правда, в то же самое время на фоне просадки доллара (индекс DXY опустился ниже 99 пунктов) дорожают драгметаллы, платина, палладий, большинство цветных металлов. В этой связи повышенным спросом сегодня пользуются бумаги "Полюса" и "Норникеля".
Из позитива также можно отметить отскок валют от трёхлетних минимумов. Доллар на межбанке подбирается к 72, биржевой юань тестировал 10,6 рубля. Это благоприятно для акций экспортёров. Некоторую поддержку рынку в плане ликвидности может давать реинвестирование выплачиваемых дивидендов.
На предстоящей неделе участники торгов продолжат наблюдать за геополитикой в разрезе украинского и ближневосточного трека, сырьевыми ценами, валютными курсами, корпоративными новостями и статистикой. Решения по дивидендам примут советы директоров "Роснефти", "Норникеля", "Совкомбанка", финансовые отчёты за январь–март представят "ЕвроТранс", "Совкомфлот", "ВИ.ру", "Группа Астра" и другие. В середине недели инвесторы обратят внимание на недельный отчёт Росстата по инфляции.
Если не последует позитивных сигналов на геополитическом фронте, индекс Мосбиржи завершит весну в нижней части диапазона 2600–2700 пунктов.
Автор: Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

