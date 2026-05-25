https://1prime.ru/20260525/moshenniki-870192164.html
Мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД
Мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД - 25.05.2026, ПРАЙМ
Мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД
Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников СК России и МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T07:32+0300
2026-05-25T07:32+0300
2026-05-25T07:32+0300
россия
финансы
общество
рф
мвд
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870192164.jpg?1779683521
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников СК России и МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
В министерстве рассказали, что в 2025 и 2026 годах злоумышленники перешли к системному применению технологий искусственного интеллекта.
"Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России", - сказали в пресс-службе.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Правоохранители уточнили, что подделка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа.
В МВД добавили, что также злоумышленники создают синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих "государственные выплаты", акции или лотереи, приуроченные к праздникам.
Также преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, общество , рф, мвд, ск рф
РОССИЯ, Финансы, Общество , РФ, МВД, СК РФ
Мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД
МВД: мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса полицейских
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников СК России и МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.
В министерстве рассказали, что в 2025 и 2026 годах злоумышленники перешли к системному применению технологий искусственного интеллекта.
"Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России", - сказали в пресс-службе.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Правоохранители уточнили, что подделка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа.
В МВД добавили, что также злоумышленники создают синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих "государственные выплаты", акции или лотереи, приуроченные к праздникам.
Также преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.