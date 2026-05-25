Мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД

2026-05-25T07:32+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников СК России и МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России. В министерстве рассказали, что в 2025 и 2026 годах злоумышленники перешли к системному применению технологий искусственного интеллекта. "Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России", - сказали в пресс-службе. Помимо этого, в ведомстве отметили, что с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Правоохранители уточнили, что подделка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. В МВД добавили, что также злоумышленники создают синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих "государственные выплаты", акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Также преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.

