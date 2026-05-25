В МВД назвали общие черты потерпевших от мошенников

Скромность, сверхпунктуальность и боязнь осуждения являются одними из основных общих черт потерпевших от мошенников, сообщил замначальника следственного...

2026-05-25T18:26+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Скромность, сверхпунктуальность и боязнь осуждения являются одними из основных общих черт потерпевших от мошенников, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "Нам надо понимать также, кто те люди, которые попадаются на уловки мошенников. Мы проводим психолого-психологические экспертизы. Они нам выявляют общие черты, это характеристика потерпевших, я их перечислю коротко - это чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, сверхпунктуальность, добросовестность, комфортность, скромность, некоторая пассивность, моралистичность, боязнь осуждения", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики". Филиппов добавил, что люди с такими чертами в основном попадают на уловки преступников и становятся потерпевшими. Он подчеркнул, что с медицинской точки зрения они здоровы и не нуждаются в лечении. "Сами по себе не опасны, однако с социальной (точки зрения - ред.) мы видим последствия их действий иногда ужасны", - добавил он. Замначальника следственного департамента МВД РФ отметил, что методы социальной инженерии основаны на двух эмоциях. В основном, это страх, например, потерять деньги или недвижимость. Вторая эмоция - это предвкушение удачи, благополучия и успеха. "В случае с эмоцией, вызванной страхом, воздействие идет на рептилоидный мозг. Это используется в сценариях, когда "родственник попал в беду", "перевод денег на безопасный счет", "участие в спецоперациях" и так далее. Если человек находится в состоянии предвкушения чего-то благополучного, то воздействие происходит на лимбическую систему головного мозга. Такие эмоции используются в различных псевдоинвестиционных проектах, хищениях под предлогом получения подарков, выигрышей", - отметил Филиппов. Он добавил, что в обоих случаях отключается кора головного мозга, отвечающая за сознание и интеллект - это свойство мозга, по его словам, основано на инстинкте выживания. "И здесь важно понять и ответить на вопрос, что лежит в основе страха?... В основе страха лежит отсутствие знаний у человека, и чем меньше познания относительно тех сценариев, зачастую бытовых, но с внедрением новых технологий, не совсем понятных многим гражданам, тем легче напугать. Этот процесс называется фасцинацией", - добавил он. Филиппов подчеркнул, чтобы человек мог совладать со своими страхами, критически относиться к заманчивым предложениям и не поддаваться на уловки преступников, необходимо обеспечить обучение и информирование населения.

общество , россия, мвд