В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины
2026-05-25T22:46+0300
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фрегат "Дружба" получил повреждения после взрыва в порту Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука."Сегодня днем в Одессе был слышен взрыв. <…> Поражен фрегат "Дружба", который стоял в порту", — говорится в публикации.Как отмечает издание, учебный трехмачтовый корабль "Дружба" является единственным парусником на Украине.Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев ранее заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности на черноморском направлении.
В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины — фрегат "Дружба"