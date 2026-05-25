В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины - 25.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260525/odessa-870208879.html
В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины
2026-05-25T22:46+0300
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фрегат "Дружба" получил повреждения после взрыва в порту Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука."Сегодня днем в Одессе был слышен взрыв. &lt;…&gt; Поражен фрегат "Дружба", который стоял в порту", — говорится в публикации.Как отмечает издание, учебный трехмачтовый корабль "Дружба" является единственным парусником на Украине.Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев ранее заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности на черноморском направлении.
22:46 25.05.2026
 
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фрегат "Дружба" получил повреждения после взрыва в порту Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.
"Сегодня днем в Одессе был слышен взрыв. <…> Поражен фрегат "Дружба", который стоял в порту", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, учебный трехмачтовый корабль "Дружба" является единственным парусником на Украине.
Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев ранее заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности на черноморском направлении.
