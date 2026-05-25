https://1prime.ru/20260525/odessa-870208879.html

В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины

В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины - 25.05.2026, ПРАЙМ

В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины

Фрегат "Дружба" получил повреждения после взрыва в порту Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T22:46+0300

2026-05-25T22:46+0300

2026-05-25T22:46+0300

одесса

украина

черное море

николай патрушев

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фрегат "Дружба" получил повреждения после взрыва в порту Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука."Сегодня днем в Одессе был слышен взрыв. <…> Поражен фрегат "Дружба", который стоял в порту", — говорится в публикации.Как отмечает издание, учебный трехмачтовый корабль "Дружба" является единственным парусником на Украине.Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев ранее заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности на черноморском направлении.

https://1prime.ru/20260525/rossiya-870208737.html

https://1prime.ru/20260525/oreshnik-870207530.html

одесса

украина

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одесса, украина, черное море, николай патрушев, всу