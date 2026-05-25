https://1prime.ru/20260525/okruga-870191095.html

В Херсонской области девять округов обесточены из-за атаки украинских БПЛА

В Херсонской области девять округов обесточены из-за атаки украинских БПЛА - 25.05.2026, ПРАЙМ

В Херсонской области девять округов обесточены из-за атаки украинских БПЛА

Девять округов Херсонской области обесточены из-за атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T06:55+0300

2026-05-25T06:55+0300

2026-05-25T06:55+0300

экономика

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870191095.jpg?1779681349

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Девять округов Херсонской области обесточены из-за атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс". Он отметил, что энергетики и аварийные службы восстанавливают электроснабжение.

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

херсонская область, владимир сальдо