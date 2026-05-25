В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T14:52+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по Украине с использованием ракет "Орешник". "Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну", — написал он, обратившись к генсеку НАТО Марку Рютте, а также главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе. В пятницу ночью вражеские дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа, принадлежащего Луганскому государственному педагогическому университету в ЛНР, что привело к разрушению сооружения, где было размещено 86 студентов. Поблизости не находилось никаких военных объектов. В результате погиб 21 подросток, а 42 человека получили ранения. В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье провела атаку на украинские военные цели, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", и достигла всех запланированных целей. Министерство обороны заявило, что удары по гражданской инфраструктуре не проводились и не предполагались.

финляндия, москва, украина, марк рютте, мид, нато