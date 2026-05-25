https://1prime.ru/20260525/oreshnik-870199125.html
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника" - 25.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T14:52+0300
2026-05-25T14:52+0300
2026-05-25T14:52+0300
финляндия
москва
украина
марк рютте
мид
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по Украине с использованием ракет "Орешник". "Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну", — написал он, обратившись к генсеку НАТО Марку Рютте, а также главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе. В пятницу ночью вражеские дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа, принадлежащего Луганскому государственному педагогическому университету в ЛНР, что привело к разрушению сооружения, где было размещено 86 студентов. Поблизости не находилось никаких военных объектов. В результате погиб 21 подросток, а 42 человека получили ранения. В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье провела атаку на украинские военные цели, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", и достигла всех запланированных целей. Министерство обороны заявило, что удары по гражданской инфраструктуре не проводились и не предполагались.
https://1prime.ru/20260525/zelenskiy-870196154.html
https://1prime.ru/20260525/rossiya-870196337.html
финляндия
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, москва, украина, марк рютте, мид, нато
ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Марк Рютте, МИД, НАТО
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"
Малинен призвал НАТО не строить иллюзий по поводу победы над РФ после удара "Орешника"