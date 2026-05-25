В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника" - 25.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника" - 25.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по... | 25.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по Украине с использованием ракет "Орешник". "Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну", — написал он, обратившись к генсеку НАТО Марку Рютте, а также главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе. В пятницу ночью вражеские дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа, принадлежащего Луганскому государственному педагогическому университету в ЛНР, что привело к разрушению сооружения, где было размещено 86 студентов. Поблизости не находилось никаких военных объектов. В результате погиб 21 подросток, а 42 человека получили ранения. В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье провела атаку на украинские военные цели, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", и достигла всех запланированных целей. Министерство обороны заявило, что удары по гражданской инфраструктуре не проводились и не предполагались.
ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Марк Рютте, МИД, НАТО
В Финляндии выступили с внезапным призывом к НАТО после удара "Орешника"

Малинен призвал НАТО не строить иллюзий по поводу победы над РФ после удара "Орешника"

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X заявил, что не стоит надеяться на поражение Москвы после ответного удара России по Украине с использованием ракет "Орешник".
"Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну", — написал он, обратившись к генсеку НАТО Марку Рютте, а также главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе.
В пятницу ночью вражеские дроны атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа, принадлежащего Луганскому государственному педагогическому университету в ЛНР, что привело к разрушению сооружения, где было размещено 86 студентов. Поблизости не находилось никаких военных объектов. В результате погиб 21 подросток, а 42 человека получили ранения.
В ответ российская армия в ночь с субботы на воскресенье провела атаку на украинские военные цели, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон", и достигла всех запланированных целей. Министерство обороны заявило, что удары по гражданской инфраструктуре не проводились и не предполагались.
