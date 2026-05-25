"Разрушительные последствия". Удар "Орешника" вызвал панику на Западе

2026-05-25T17:00+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Западные средства массовой информации с беспокойством отреагировали на российскую атаку по Украине с использованием баллистической ракеты "Орешник". В своих публикациях они акцентируют внимание как на последствия удара, так и на технические характеристики этого вооружения. Британская газета The Telegraph напомнила, что Россия выпустила по Киеву сотни дронов и ракет, включая "Орешник", который обладает потенциалом нести ядерное снаряжение. Указывается, что это оружие способно двигаться в десять раз быстрее скорости звука, и перехватить его не представляется возможным. Согласно информации The New York Times, "Орешник" в полете выпускает множество боеголовок, которые движутся по траекториям, недоступным для перехвата американскими противовоздушными системами Patriot. Издание Independent подчеркивает, что после российского удара возмездия с использованием ракеты "Орешник" украинская столица пережила разрушительные последствия. Корреспондент немецкой газеты Die Welt Ибрагим Набер отметил, что "эта ночь была поистине беспрецедентной за весь период конфликта". Американская CNN отметила, что Россия применила "Орешник" в рамках одной из самых интенсивных бомбардировок Киевской области с начала специальной военной операции. "Ее скорость и траектория делают ее практически неуязвимой для имеющихся у Украины систем ПВО. Это лишь третье применение Россией этой ракеты", — говорится в публикации издания. Британский Daily Express указал, что использование этой "ужасающей" ракеты, способной нести как ядерные, так и обычные боеголовки, стало частью разрушительной волны, накрывшей Киев ночью. В ночь с субботы на воскресенье в ответ на террористические акции ВСУ российская армия осуществила атаку по украинским военным объектам, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Все цели были поражены. Министерство обороны отметило, что гражданская инфраструктура не подвергалась обстрелам и это не планировалось.

