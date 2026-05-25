Эксперт назвал средний размер накопительной пенсии после индексации - 25.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал средний размер накопительной пенсии после индексации
Средний размер накопительной пенсии после индексации в августе составит около 1,8-1,9 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института...
2026-05-25T04:42+0300
2026-05-25T05:25+0300
экономика
россия
общество
ранхигс
социальный фонд
04:42 25.05.2026 (обновлено: 05:25 25.05.2026)
 
Эксперт назвал средний размер накопительной пенсии после индексации

РИА Новости: накопительная пенсия после индексации вырастет до 1,8-1,9 тысячи рублей

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Средний размер накопительной пенсии после индексации в августе составит около 1,8-1,9 тысячи рублей в месяц, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Социальный фонд России повысит пенсионные накопления россиян на 17,3% с 1 августа 2026 года. Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1 600 рублей в месяц.
"После индексации средняя накопительная пенсия вырастет до 1,8-1,9 тысячи рублей", - сказал Ляшок.
Эксперт пояснил, что точный размер накопительной пенсии зависит от взносов работодателей. Эти средства формировались за счет официальных страховых отчислений, которые работодатели платили за сотрудников в период с 2002 по 2013 год. С 2014 года новые отчисления на накопительную пенсию заморожены. Сумму можно было увеличить и самостоятельно с помощью добровольных взносов или средств из материнского капитала.
Ляшок отметил, что мужчины могут получить доступ к накоплениям с 60 лет, а женщины - с 55 лет. Если общая сумма на счете меньше или равна в 2026 году 439 776 рублям, ее отдадут единовременно. Если она будет превышать лимит, гражданину назначат пожизненную ежемесячную выплату.
 
