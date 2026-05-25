Юрист рассказала, что делать, если горячую воду не включили по графику
2026-05-25T08:47+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Если управляющая компания не соблюла сроки планового отключения горячей воды, то гражданам необходимо обратиться в ее аварийно-диспетчерскую службу и составить акт, а также потребовать перерасчет платы, рассказала РИА Новости юрист и медиатор Евгения Балдина. "Если отключение воды превышает установленные сроки, необходимо уведомить аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании о том, что горячей воды нет. Диспетчер должен зарегистрировать заявку, сообщить ее номер и время регистрации. На основании заявки проводится проверка причин отсутствия горячей воды и составляется акт", - сказала Балдина, член союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА. Юрист уточнила, что если управляющая компания не устранила проблему, потребитель вправе составить акт проверки качества услуги, его должны подписать минимум двое соседей. Она подчеркнула, что после составления акта необходимо направить письменную претензию в управляющую компанию с требованием устранить нарушение и произвести перерасчет платы за период отсутствия горячей воды. Кроме того, Балдина отметила, что при отсутствии реакции потребитель может направить обращение в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. "Если предыдущие шаги не помогли, можно подать иск в суд с требованием устранить нарушения, пересчитать плату, возместить убытки и моральный вред", - заключила юрист.
Балдина: при несоблюдении сроков отключения воды нужно требовать перерасчет
