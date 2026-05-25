Россия ждет делегацию из Бразилии на ПМЭФ

2026-05-25T19:15+0300

БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия ждет делегацию из Бразилии на Петербургский международный экономический форум, заявил журналистам посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий на полях 13-ой межправкомиссии двух стран. "Связи между предпринимательскими кругами должны крепнуть. И здесь главная задача принадлежит Совету предпринимателей Бразилии и России. И мы надеемся видеть представительную бразильскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме", - сказал посол. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

