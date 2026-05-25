Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Покупки россиянами прохладительных напитков в мае выросли на 24% - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260525/pokupki-870188018.html
Покупки россиянами прохладительных напитков в мае выросли на 24%
Покупки россиянами прохладительных напитков в мае выросли на 24% - 25.05.2026, ПРАЙМ
Покупки россиянами прохладительных напитков в мае выросли на 24%
Покупки россиянами прохладительных напитков в первые две декады мая этого года выросли: негазированной воды - на 24%, а газировки - на 22% по сравнению с... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T02:18+0300
2026-05-25T02:18+0300
энергетика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870188018.jpg?1779664681
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Покупки россиянами прохладительных напитков в первые две декады мая этого года выросли: негазированной воды - на 24%, а газировки - на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Так, согласно данным компании, за 1-21 мая текущего года россияне на 24% чаще приобретали негазированную воду, чем за аналогичный период предыдущего года. В апреле число покупок в годовом выражении выросло на 8%. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки. Число покупок газированных напитков в этот период выросло на 22% и на 11% в апреле. А мороженого - на 15% и 9%, соответственно. При этом медианный чек на покупку воды без газа за период 1-21 мая составил 84 рубля, газированных напитков - 140 рублей, а мороженого - 128 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ
02:18 25.05.2026
 
Покупки россиянами прохладительных напитков в мае выросли на 24%

"Платформа ОФД": россияне стали чаще покупать прохладительные напитки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Покупки россиянами прохладительных напитков в первые две декады мая этого года выросли: негазированной воды - на 24%, а газировки - на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Так, согласно данным компании, за 1-21 мая текущего года россияне на 24% чаще приобретали негазированную воду, чем за аналогичный период предыдущего года. В апреле число покупок в годовом выражении выросло на 8%. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки.
Число покупок газированных напитков в этот период выросло на 22% и на 11% в апреле. А мороженого - на 15% и 9%, соответственно.
При этом медианный чек на покупку воды без газа за период 1-21 мая составил 84 рубля, газированных напитков - 140 рублей, а мороженого - 128 рублей.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала