Покупки россиянами прохладительных напитков в мае выросли на 24%

2026-05-25T02:18+0300

энергетика

бизнес

россия

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Покупки россиянами прохладительных напитков в первые две декады мая этого года выросли: негазированной воды - на 24%, а газировки - на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Так, согласно данным компании, за 1-21 мая текущего года россияне на 24% чаще приобретали негазированную воду, чем за аналогичный период предыдущего года. В апреле число покупок в годовом выражении выросло на 8%. Учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки. Число покупок газированных напитков в этот период выросло на 22% и на 11% в апреле. А мороженого - на 15% и 9%, соответственно. При этом медианный чек на покупку воды без газа за период 1-21 мая составил 84 рубля, газированных напитков - 140 рублей, а мороженого - 128 рублей.

