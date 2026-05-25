https://1prime.ru/20260525/politik-870190682.html

Финский политик назвал кандидата на роль переговорщика от Европы

Финский политик назвал кандидата на роль переговорщика от Европы - 25.05.2026, ПРАЙМ

Финский политик назвал кандидата на роль переговорщика от Европы

Вести переговоры с Россией от Европы должен политический оппонент главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T06:01+0300

2026-05-25T06:01+0300

2026-05-25T06:01+0300

россия

экономика

мировая экономика

европа

германия

финляндия

урсула фон дер ляйен

владимир путин

ангела меркель

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870190682.jpg?1779678091

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Вести переговоры с Россией от Европы должен политический оппонент главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. "Политический оппонент Урсулы фон дер Ляйен подошел бы на эту роль… Роль переговорщика должна быть наградой, которую не следует давать окружению Урсулы, потому что именно эта элита продвигала войну против России", - сказал собеседник агентства. В качестве одного из оппонентов фон дер Ляйен политик назвал бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса. Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент. Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что сами европейцы должны выбрать такого лидера, которому они доверяют, но который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

европа

германия

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, европа, германия, финляндия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ангела меркель, politico