Пошлина на экспорт подсолнечного масла в июне останется на уровне мая - 25.05.2026, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в июне останется на уровне мая
2026-05-25T21:51+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне сохранится на уровне мая - 4650 рублей за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота останется нулевой, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в июне рассчитана при индикативной цене 1292,3 доллара за тонну. В мае значение пошлины было рассчитано при индикативной цене 1291,8 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в июне рассчитана по индикативной цене 196,1 доллара за тонну. Ее значение в мае также было нулевым из расчета при индикативной цене в 200,3 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
