https://1prime.ru/20260525/pribaltika-870189069.html

"Русские могут". США поставили прибалтов на место

"Русские могут". США поставили прибалтов на место - 25.05.2026, ПРАЙМ

"Русские могут". США поставили прибалтов на место

В случае, если страны Прибалтики будут провоцировать Россию, США не станут применять статью пять устава НАТО, предупредил в эфире YouTube-канала экс-советник... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T04:21+0300

2026-05-25T04:21+0300

2026-05-25T04:24+0300

сша

прибалтика

украина

дуглас макгрегор

дмитрий песков

нато

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В случае, если страны Прибалтики будут провоцировать Россию, США не станут применять статью пять устава НАТО, предупредил в эфире YouTube-канала экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? <…> Почти ничего", — заявил аналитик.При этом он выразил уверенность, что у России на сегодняшний день существует существенное преимущество."Ведь если мы ввяжемся в войну на истощение с применением ракет, мы ее проиграем. Русские могут производить больше. Китайцы тоже могут производить больше. И уж точно Китай не будет просто стоять в стороне и смотреть, как мы пытаемся уничтожить или подавить Россию", — объяснил Макгрегор.На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование Вооруженных сил Украины готовится к серии новых террористических атак на тыловые районы России. В частности, Украина планирует запуск БПЛА с территории стран Прибалтики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что проблема проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России существует. Он отметил, что военные готовят соответствующую реакцию Москвы.В ответ на атаки ВСУ российские силы выполняют удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.

https://1prime.ru/20260524/es-870170861.html

сша

прибалтика

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, прибалтика, украина, дуглас макгрегор, дмитрий песков, нато, всу, россия