"Русские могут". США поставили прибалтов на место - 25.05.2026, ПРАЙМ
"Русские могут". США поставили прибалтов на место
"Русские могут". США поставили прибалтов на место
США, Прибалтика, УКРАИНА, Дуглас Макгрегор, Дмитрий Песков, НАТО, ВСУ, РОССИЯ
"Русские могут". США поставили прибалтов на место

Аналитик Макгрегор: США не поддержат Прибалтику из-за ее провокаций против РФ

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В случае, если страны Прибалтики будут провоцировать Россию, США не станут применять статью пять устава НАТО, предупредил в эфире YouTube-канала экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

"США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? <…> Почти ничего", — заявил аналитик.

При этом он выразил уверенность, что у России на сегодняшний день существует существенное преимущество.

"Ведь если мы ввяжемся в войну на истощение с применением ракет, мы ее проиграем. Русские могут производить больше. Китайцы тоже могут производить больше. И уж точно Китай не будет просто стоять в стороне и смотреть, как мы пытаемся уничтожить или подавить Россию", — объяснил Макгрегор.
На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование Вооруженных сил Украины готовится к серии новых террористических атак на тыловые районы России. В частности, Украина планирует запуск БПЛА с территории стран Прибалтики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что проблема проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России существует. Он отметил, что военные готовят соответствующую реакцию Москвы.

В ответ на атаки ВСУ российские силы выполняют удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.
