"Русские могут". США поставили прибалтов на место
Аналитик Макгрегор: США не поддержат Прибалтику из-за ее провокаций против РФ
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В случае, если страны Прибалтики будут провоцировать Россию, США не станут применять статью пять устава НАТО, предупредил в эфире YouTube-канала экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"США не собираются применять ядерное оружие. Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? <…> Почти ничего", — заявил аналитик.
При этом он выразил уверенность, что у России на сегодняшний день существует существенное преимущество.
"Ведь если мы ввяжемся в войну на истощение с применением ракет, мы ее проиграем. Русские могут производить больше. Китайцы тоже могут производить больше. И уж точно Китай не будет просто стоять в стороне и смотреть, как мы пытаемся уничтожить или подавить Россию", — объяснил Макгрегор.
На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование Вооруженных сил Украины готовится к серии новых террористических атак на тыловые районы России. В частности, Украина планирует запуск БПЛА с территории стран Прибалтики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что проблема проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России существует. Он отметил, что военные готовят соответствующую реакцию Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские силы выполняют удары высокоточным вооружением воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.
