Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260525/pribaltika-870190988.html
"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики
"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики - 25.05.2026, ПРАЙМ
"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики
Из-за провокационных действий против России Прибалтика стала одним из самых опасных мест на Земле, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T06:51+0300
2026-05-25T06:57+0300
европа
украина
прибалтика
джеффри сакс
дмитрий песков
владимир путин
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Из-за провокационных действий против России Прибалтика стала одним из самых опасных мест на Земле, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, &lt;…&gt; а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. &lt;…&gt; Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. &lt;…&gt; Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России", — подчеркнул профессор. При этом он отметил, что Украина рассматривает эскалацию и расширение военных действий в Европе как свой лучший шанс на успех."Украина сделает все, чтобы спровоцировать эскалацию. Это ее тактика, потому что в одиночку она не может воевать с Россией. Но, может быть, Европа будет воевать с Россией. А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове", — добавил Сакс.На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ готовится к проведению серии новых террористических атак в тыловых регионах России. В частности, Украина планирует запуск беспилотников с территории прибалтийских стран, чтобы уменьшить время их подлета.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил наличие проблемы проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России. Он отметил, что военные формируют адекватную реакцию Москвы на эту угрозу.В ответ на атаки ВСУ российские силы осуществляют удары высокоточными вооружениями воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая страны Евросоюза. По его словам, не Россия инициировала разрыв отношений с Европой, инициативы исходили из Брюсселя и отдельных европейских столиц.
https://1prime.ru/20260516/es-869991676.html
европа
украина
прибалтика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, прибалтика, джеффри сакс, дмитрий песков, владимир путин, всу, ес
ЕВРОПА, УКРАИНА, Прибалтика, Джеффри Сакс, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВСУ, ЕС
06:51 25.05.2026 (обновлено: 06:57 25.05.2026)
 
"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики

Профессор Сакс: провокации против России превратили Прибалтику в опасное место

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Из-за провокационных действий против России Прибалтика стала одним из самых опасных мест на Земле, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, <…> а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. <…> Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России", — подчеркнул профессор.

При этом он отметил, что Украина рассматривает эскалацию и расширение военных действий в Европе как свой лучший шанс на успех.

"Украина сделает все, чтобы спровоцировать эскалацию. Это ее тактика, потому что в одиночку она не может воевать с Россией. Но, может быть, Европа будет воевать с Россией. А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове", — добавил Сакс.

На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ готовится к проведению серии новых террористических атак в тыловых регионах России. В частности, Украина планирует запуск беспилотников с территории прибалтийских стран, чтобы уменьшить время их подлета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил наличие проблемы проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России. Он отметил, что военные формируют адекватную реакцию Москвы на эту угрозу.

В ответ на атаки ВСУ российские силы осуществляют удары высокоточными вооружениями воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая страны Евросоюза. По его словам, не Россия инициировала разрыв отношений с Европой, инициативы исходили из Брюсселя и отдельных европейских столиц.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Произошедшее в Прибалтике из-за Украины вызвало переполох на Западе
16 мая, 23:42
 
ЕВРОПАУКРАИНАПрибалтикаДжеффри СаксДмитрий ПесковВладимир ПутинВСУЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала