"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики

2026-05-25T06:51+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Из-за провокационных действий против России Прибалтика стала одним из самых опасных мест на Земле, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, <…> а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. <…> Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России", — подчеркнул профессор. При этом он отметил, что Украина рассматривает эскалацию и расширение военных действий в Европе как свой лучший шанс на успех."Украина сделает все, чтобы спровоцировать эскалацию. Это ее тактика, потому что в одиночку она не может воевать с Россией. Но, может быть, Европа будет воевать с Россией. А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове", — добавил Сакс.На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ готовится к проведению серии новых террористических атак в тыловых регионах России. В частности, Украина планирует запуск беспилотников с территории прибалтийских стран, чтобы уменьшить время их подлета.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил наличие проблемы проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России. Он отметил, что военные формируют адекватную реакцию Москвы на эту угрозу.В ответ на атаки ВСУ российские силы осуществляют удары высокоточными вооружениями воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая страны Евросоюза. По его словам, не Россия инициировала разрыв отношений с Европой, инициативы исходили из Брюсселя и отдельных европейских столиц.

