"Воевать с Россией": в США сделали жесткое заявление в адрес Прибалтики
Профессор Сакс: провокации против России превратили Прибалтику в опасное место
© РИА Новости . Виктор Антонюк
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Из-за провокационных действий против России Прибалтика стала одним из самых опасных мест на Земле, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если сложить ситуацию на Украине, русофобию прибалтийских стран, которым Европа передала свою внешнюю политику, немецкое руководство, открыто говорящее о ремилитаризации, <…> а также странное руководство Франции и Великобритании, то мы получаем идеальный рецепт колоссальной катастрофы. <…> Прибалтийские страны сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России", — подчеркнул профессор.
При этом он отметил, что Украина рассматривает эскалацию и расширение военных действий в Европе как свой лучший шанс на успех.
"Украина сделает все, чтобы спровоцировать эскалацию. Это ее тактика, потому что в одиночку она не может воевать с Россией. Но, может быть, Европа будет воевать с Россией. А если Европа вступит в войну, то, как, видимо, думают украинцы, США вступят в войну вместе с Европой. Я не знаю, что у них в голове", — добавил Сакс.
На прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ готовится к проведению серии новых террористических атак в тыловых регионах России. В частности, Украина планирует запуск беспилотников с территории прибалтийских стран, чтобы уменьшить время их подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил наличие проблемы проникновения беспилотников из Прибалтики на территорию России. Он отметил, что военные формируют адекватную реакцию Москвы на эту угрозу.
В ответ на атаки ВСУ российские силы осуществляют удары высокоточными вооружениями воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонной промышленности Украины.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт для переговоров со всеми, включая страны Евросоюза. По его словам, не Россия инициировала разрыв отношений с Европой, инициативы исходили из Брюсселя и отдельных европейских столиц.
