Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего на 55%, заявил Алиев

Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и этот коэффициент не увеличивается, заявил глава государства Ильхам Алиев.

2026-05-25T20:38+0300

БАКУ, 25 мая – ПРАЙМ. Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и этот коэффициент не увеличивается, заявил глава государства Ильхам Алиев. "Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается... Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков", - сказал Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. По словам главы государства, несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности в Азербайджане не растут. "Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт – 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100%. Однако в любом случае 55% – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен", - сказал президент. Алиев заявил, что ситуация в сфере производства овощей, бахчевых, фруктов, ягод в Азербайджане позитивная. "Мы обеспечиваем себя овощами на 107% и экспортируем 214 тысяч тонн. Внутреннее производство составляет 1 миллион 770 тысяч тонн. Производство бахчевых – 460 тысяч тонн, импорта практически нет. Экспорт составляет 18 тысяч тонн, 104%. Фрукты, ягоды – самообеспечение составляет 140%, производство – 1 миллион 400 тысяч тонн. Конечно, есть и импорт, потому что есть различные фрукты, которые у нас не растут, мы их импортируем. Но экспорт тоже довольно большой, около 600 тысяч тонн", - подчеркнул он.

