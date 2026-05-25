Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего на 55%, заявил Алиев - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/pshenitsa-870204760.html
Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего на 55%, заявил Алиев
Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего на 55%, заявил Алиев - 25.05.2026, ПРАЙМ
Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего на 55%, заявил Алиев
Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и этот коэффициент не увеличивается, заявил глава государства Ильхам Алиев. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T20:38+0300
2026-05-25T20:38+0300
экономика
азербайджан
мировая экономика
пшеница
ильхам алиев
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_cdc4a709b084993d88ed882dd3d66a5e.jpg
БАКУ, 25 мая – ПРАЙМ. Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и этот коэффициент не увеличивается, заявил глава государства Ильхам Алиев. "Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается... Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков", - сказал Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. По словам главы государства, несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности в Азербайджане не растут. "Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт – 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100%. Однако в любом случае 55% – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен", - сказал президент. Алиев заявил, что ситуация в сфере производства овощей, бахчевых, фруктов, ягод в Азербайджане позитивная. "Мы обеспечиваем себя овощами на 107% и экспортируем 214 тысяч тонн. Внутреннее производство составляет 1 миллион 770 тысяч тонн. Производство бахчевых – 460 тысяч тонн, импорта практически нет. Экспорт составляет 18 тысяч тонн, 104%. Фрукты, ягоды – самообеспечение составляет 140%, производство – 1 миллион 400 тысяч тонн. Конечно, есть и импорт, потому что есть различные фрукты, которые у нас не растут, мы их импортируем. Но экспорт тоже довольно большой, около 600 тысяч тонн", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20260422/aliev-869376250.html
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8ada7407f662268f58b212a6e920b964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азербайджан, мировая экономика, пшеница, ильхам алиев
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, Мировая экономика, пшеница, Ильхам Алиев
20:38 25.05.2026
 
Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего на 55%, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан обеспечивает себя пшеницей на 55%, и этот коэффициент не увеличивается

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БАКУ, 25 мая – ПРАЙМ. Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и этот коэффициент не увеличивается, заявил глава государства Ильхам Алиев.
"Азербайджан обеспечивает себя пшеницей всего лишь на 55%, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается... Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков", - сказал Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.
По словам главы государства, несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности в Азербайджане не растут.
"Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт – 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100%. Однако в любом случае 55% – это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен", - сказал президент.
Алиев заявил, что ситуация в сфере производства овощей, бахчевых, фруктов, ягод в Азербайджане позитивная.
Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Резервы Баку превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил Алиев
22 апреля, 23:06
"Мы обеспечиваем себя овощами на 107% и экспортируем 214 тысяч тонн. Внутреннее производство составляет 1 миллион 770 тысяч тонн. Производство бахчевых – 460 тысяч тонн, импорта практически нет. Экспорт составляет 18 тысяч тонн, 104%. Фрукты, ягоды – самообеспечение составляет 140%, производство – 1 миллион 400 тысяч тонн. Конечно, есть и импорт, потому что есть различные фрукты, которые у нас не растут, мы их импортируем. Но экспорт тоже довольно большой, около 600 тысяч тонн", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНМировая экономикапшеницаИльхам Алиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала