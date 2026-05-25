Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ужесточающие требования к беспилотным авиационным системам,... | 25.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ужесточающие требования к беспилотным авиационным системам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся системные изменения в регулирование как гражданской, так и экспериментальной авиации. Вводятся новые требования к беспилотным авиационным системам. Деятельность по изготовлению наземного оборудования для управления и контроля таких систем теперь подлежит обязательной сертификации, это повысит безопасность полетов. Также закон определяет порядок выдачи сертификата летной годности в тех случаях, когда воздушное судно не соответствует типовой конструкции, либо она не утверждена. Соответствующее решение принимает Росавиация на основании акта оценки соответствия требованиям к летной годности и экологическим нормам. Документом закрепляется, что Росавиация собирает и обрабатывает сведения о компонентах гражданских судов с серийными номерами через свою автоматизированную систему. Это улучшит контроль за состоянием авиатехники, считают законодатели. Согласно закону, вводится институт контрольных инспекций, которые будут контролировать качество изготовления пилотируемых судов - двигателей, авиаоборудования, а также беспилотных систем и их элементов, соблюдение порядка сертификации. Кроме того, уточняется содержание федеральных авиационных правил по сертификации и требованиям к аэродромам и авиаперсоналу. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2028 года.

