Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260525/putin-870208435.html
Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС
Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС - 25.05.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ужесточающие требования к беспилотным авиационным системам,... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T22:40+0300
2026-05-25T22:40+0300
политика
бизнес
россия
рф
владимир путин
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ужесточающие требования к беспилотным авиационным системам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся системные изменения в регулирование как гражданской, так и экспериментальной авиации. Вводятся новые требования к беспилотным авиационным системам. Деятельность по изготовлению наземного оборудования для управления и контроля таких систем теперь подлежит обязательной сертификации, это повысит безопасность полетов. Также закон определяет порядок выдачи сертификата летной годности в тех случаях, когда воздушное судно не соответствует типовой конструкции, либо она не утверждена. Соответствующее решение принимает Росавиация на основании акта оценки соответствия требованиям к летной годности и экологическим нормам. Документом закрепляется, что Росавиация собирает и обрабатывает сведения о компонентах гражданских судов с серийными номерами через свою автоматизированную систему. Это улучшит контроль за состоянием авиатехники, считают законодатели. Согласно закону, вводится институт контрольных инспекций, которые будут контролировать качество изготовления пилотируемых судов - двигателей, авиаоборудования, а также беспилотных систем и их элементов, соблюдение порядка сертификации. Кроме того, уточняется содержание федеральных авиационных правил по сертификации и требованиям к аэродромам и авиаперсоналу. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2028 года.
https://1prime.ru/20260522/minpromtorg-870133717.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владимир путин, росавиация
Политика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Росавиация
22:40 25.05.2026
 
Путин подписал закон, ужесточающий требования к БАС

Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс и ужесточающий требования к БАС

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ и ужесточающие требования к беспилотным авиационным системам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся системные изменения в регулирование как гражданской, так и экспериментальной авиации. Вводятся новые требования к беспилотным авиационным системам. Деятельность по изготовлению наземного оборудования для управления и контроля таких систем теперь подлежит обязательной сертификации, это повысит безопасность полетов.
Также закон определяет порядок выдачи сертификата летной годности в тех случаях, когда воздушное судно не соответствует типовой конструкции, либо она не утверждена. Соответствующее решение принимает Росавиация на основании акта оценки соответствия требованиям к летной годности и экологическим нормам.
Документом закрепляется, что Росавиация собирает и обрабатывает сведения о компонентах гражданских судов с серийными номерами через свою автоматизированную систему. Это улучшит контроль за состоянием авиатехники, считают законодатели.
Согласно закону, вводится институт контрольных инспекций, которые будут контролировать качество изготовления пилотируемых судов - двигателей, авиаоборудования, а также беспилотных систем и их элементов, соблюдение порядка сертификации.
Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
В Минпромторге рассказали о будущем беспилотных технологий
22 мая, 11:15
Кроме того, уточняется содержание федеральных авиационных правил по сертификации и требованиям к аэродромам и авиаперсоналу.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2028 года.
 
ПолитикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала