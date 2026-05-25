Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличили лимит сверхурочной работы - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/rabota-870202514.html
В России увеличили лимит сверхурочной работы
В России увеличили лимит сверхурочной работы - 25.05.2026, ПРАЙМ
В России увеличили лимит сверхурочной работы
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T18:52+0300
2026-05-25T18:52+0300
экономика
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866628454_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_b1109e7c19f83d23166fc882a16131c8.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечали авторы документа, около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка, однако регулирование не позволяло работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Инициатива также призвана нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей, что актуально в условиях дефицита кадров. Новый закон разрешает увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа - не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает чрезвычайная ситуация, которую нужно предотвратить. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
https://1prime.ru/20260427/novak-869486772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866628454_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_45d11429e664395c0f4ef66cf8487ebd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
18:52 25.05.2026
 
В России увеличили лимит сверхурочной работы

Лимит сверхурочной работы в России увеличен со 120 до 240 часов в год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники одного из московских офисов
Сотрудники одного из московских офисов - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Сотрудники одного из московских офисов. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как отмечали авторы документа, около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка, однако регулирование не позволяло работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Инициатива также призвана нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей, что актуально в условиях дефицита кадров.
Новый закон разрешает увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя.
Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение.
Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа - не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает чрезвычайная ситуация, которую нужно предотвратить.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Новак поручил ускорить рассмотрение проекта о гибкости трудовых отношений
27 апреля, 20:44
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала