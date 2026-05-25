В России увеличили лимит сверхурочной работы

2026-05-25T18:52+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечали авторы документа, около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка, однако регулирование не позволяло работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Инициатива также призвана нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей, что актуально в условиях дефицита кадров. Новый закон разрешает увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа - не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает чрезвычайная ситуация, которую нужно предотвратить. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

