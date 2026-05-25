Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил Решетников

2026-05-25T23:22+0300

БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников журналистам по итогам заседания 13-й межправкомиссии двух стран. "Бразилия – наш стратегический партнер в Латинской Америке. На нее придется больше половины всего товарооборота, это один из ключевых наших, в первую очередь, потребителей наших удобрений. И это крайне важно, потому что это очень большой и стабильный рынок, на который все наши компании выставляют удобрения. Мы обеспечиваем порядка 30% бразильского потребления удобрений", - сказал министр. "Россия и Бразилия вдвоем производят почти 8% всего продовольственного экспорта в мире. То есть у нас такая особая роль в плане обеспечения продовольственной безопасности", - добавил он. Речь, по словам Решетникова, касается не только поставок продовольствия на мировой рынок, но и обмена технологиями, совместной разработки технологий, плодородия почв, семеноводства, генетики и других вопросов. "Конечно, нам нужно диверсифицировать торговлю, увеличивать промышленную кооперацию, это мы тоже все обсуждали. Мы в общем и целом немало берем из Бразилии продовольственных товаров, конечно, в первую очередь кофе, орехи, фрукты, мясопродукты, то есть то, что является предметом традиционного интереса, "У нас даже есть особая квота на Бразилию по поставкам мяса, это позволяет нам сдерживать рост цен на внутреннем рынке - определенная конкуренция существует, поэтому это такая точка, где мы постоянно взаимодействуем", - добавил он.

