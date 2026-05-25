https://1prime.ru/20260525/reshetnikov-870209436.html
Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил Решетников
Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил Решетников - 25.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил Решетников
Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T23:22+0300
2026-05-25T23:22+0300
2026-05-25T23:22+0300
экономика
россия
мировая экономика
бразилия
рф
латинская америка
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg
БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников журналистам по итогам заседания 13-й межправкомиссии двух стран. "Бразилия – наш стратегический партнер в Латинской Америке. На нее придется больше половины всего товарооборота, это один из ключевых наших, в первую очередь, потребителей наших удобрений. И это крайне важно, потому что это очень большой и стабильный рынок, на который все наши компании выставляют удобрения. Мы обеспечиваем порядка 30% бразильского потребления удобрений", - сказал министр. "Россия и Бразилия вдвоем производят почти 8% всего продовольственного экспорта в мире. То есть у нас такая особая роль в плане обеспечения продовольственной безопасности", - добавил он. Речь, по словам Решетникова, касается не только поставок продовольствия на мировой рынок, но и обмена технологиями, совместной разработки технологий, плодородия почв, семеноводства, генетики и других вопросов. "Конечно, нам нужно диверсифицировать торговлю, увеличивать промышленную кооперацию, это мы тоже все обсуждали. Мы в общем и целом немало берем из Бразилии продовольственных товаров, конечно, в первую очередь кофе, орехи, фрукты, мясопродукты, то есть то, что является предметом традиционного интереса, "У нас даже есть особая квота на Бразилию по поставкам мяса, это позволяет нам сдерживать рост цен на внутреннем рынке - определенная конкуренция существует, поэтому это такая точка, где мы постоянно взаимодействуем", - добавил он.
https://1prime.ru/20260525/torgovlya-870204993.html
бразилия
рф
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_93791e11316fed3eac0991b7103d3252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, бразилия, рф, латинская америка, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Максим Решетников
Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил Решетников
Решетников: Россия и Бразилия производят почти 8% всего продовольственного экспорта в мире
БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия и Бразилия экспортируют 8% продовольствия в мире, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников журналистам по итогам заседания 13-й межправкомиссии двух стран.
"Бразилия – наш стратегический партнер в Латинской Америке
. На нее придется больше половины всего товарооборота, это один из ключевых наших, в первую очередь, потребителей наших удобрений. И это крайне важно, потому что это очень большой и стабильный рынок, на который все наши компании выставляют удобрения. Мы обеспечиваем порядка 30% бразильского потребления удобрений", - сказал министр.
"Россия и Бразилия
вдвоем производят почти 8% всего продовольственного экспорта в мире. То есть у нас такая особая роль в плане обеспечения продовольственной безопасности", - добавил он.
Речь, по словам Решетникова, касается не только поставок продовольствия на мировой рынок, но и обмена технологиями, совместной разработки технологий, плодородия почв, семеноводства, генетики и других вопросов.
Более 40% взаимной торговли России и Бразилии приходится на удобрения
"Конечно, нам нужно диверсифицировать торговлю, увеличивать промышленную кооперацию, это мы тоже все обсуждали. Мы в общем и целом немало берем из Бразилии продовольственных товаров, конечно, в первую очередь кофе, орехи, фрукты, мясопродукты, то есть то, что является предметом традиционного интереса,
"У нас даже есть особая квота на Бразилию по поставкам мяса, это позволяет нам сдерживать рост цен на внутреннем рынке - определенная конкуренция существует, поэтому это такая точка, где мы постоянно взаимодействуем", - добавил он.