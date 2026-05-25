Экспорт ликера из ЕС в Россию в марте достиг исторического максимума

2026-05-25T04:18+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Экспорт ликера из Евросоюза в Россию в марте этого года вырос почти в три раза и достиг исторического максимума, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В марте 2026 года продажи европейского ликера в Россию выросли в 2,6 раза в годовом выражении - до почти 10 миллионов евро. При этом в месячном выражении наблюдался рост поставок на 52,5%. Кроме того, Россия в марте покупала у ЕС виски - на 19 миллионов евро, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году. Также объединение поставляло в РФ настойки, полученные из винограда - 5,02 миллиона евро (+34%), водку - 1,2 миллиона (в 1,6 раза больше), джин - 715,8 тысяч евро (-7%), ром - 610 тысяч евро (-23%). Поставки других видов крепкого алкоголя составляют 3,4 миллиона евро - на 29% больше, чем годом ранее. Больше всего в первом квартале в Россию из ЕС прибывало виски (46,8 миллионов евро), ликера (21,1 миллиона), настоек, полученных из винограда (17,5 миллиона), водки (2,7 миллиона), рома (почти 2 миллиона) и джина (1,7 миллиона).

