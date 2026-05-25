"Страшная волна". В Британии запаниковали после российского удара возмездия - 25.05.2026, ПРАЙМ
"Страшная волна". В Британии запаниковали после российского удара возмездия
11:58 25.05.2026
 
"Страшная волна". В Британии запаниковали после российского удара возмездия

Daily Express: "Орешник" — ужасающая ракета

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Использование ракеты "Орешник" в рамках ответного удара России по Украине вызвало беспокойство на Западе, следует из материала британской газеты Daily Express.
"Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь", — сообщается в статье.
В ночь на пятницу вражеские дроны нанесли удар по общежитию Старобельского педагогического колледжа, относящегося к Луганскому педагогическому университету в ЛНР. Это привело к разрушению здания, где находилось 86 студентов. Рядом отсутствовали какие-либо военные объекты. Погибли 21 молодой человек и еще 42 получили травмы.
В ответ на эти действия, российская армия в ночь с субботы на воскресенье атаковала украинские военные объекты с использованием ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Удар достиг всех заданных целей. Министерство обороны подчеркнуло, что удары по гражданским объектам не имели места и не планировались.
