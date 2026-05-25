https://1prime.ru/20260525/rossiya-870200696.html

"Это часть сценария". Грозное послание России вызвало тревогу на Западе

"Это часть сценария". Грозное послание России вызвало тревогу на Западе - 25.05.2026, ПРАЙМ

"Это часть сценария". Грозное послание России вызвало тревогу на Западе

Ракета "Орешник" стала инструментом оказания политического давления на Запад, сообщает итальянское издание Il Messaggero. | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T17:10+0300

2026-05-25T17:10+0300

2026-05-25T17:10+0300

запад

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ракета "Орешник" стала инструментом оказания политического давления на Запад, сообщает итальянское издание Il Messaggero."Каждый раз, когда эта ракета используется, ее послание выходит далеко за пределы конфликта на Украине. <…> Для многих европейских правительств "Орешник" также представляет собой инструмент политического давления, своего рода предупреждение, обращенное непосредственно к Западу", — отмечается в статье.По мнению автора статьи, недавняя атака продемонстрировала, что это вооружение вышло за рамки обычного прототипа или потенциального средства сдерживания и теперь стало частью сценария текущего конфликта и направлен на отправку прямого сообщения Западу. В ночь с субботы на воскресенье российские вооруженные силы атаковали украинские военные цели с помощью ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Удар достиг всех запланированных целей и был ответом на террористические атаки украинских вооруженных сил. Министерство обороны заявило, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры не были частью плана и не осуществлялись.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260525/zelenskiy-870196154.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина