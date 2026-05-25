"Это часть сценария". Грозное послание России вызвало тревогу на Западе
Il Messaggero: "Орешник" превратился в рычаг политического давления на Запад
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ракета "Орешник" стала инструментом оказания политического давления на Запад, сообщает итальянское издание Il Messaggero.
"Каждый раз, когда эта ракета используется, ее послание выходит далеко за пределы конфликта на Украине. <…> Для многих европейских правительств "Орешник" также представляет собой инструмент политического давления, своего рода предупреждение, обращенное непосредственно к Западу", — отмечается в статье.
По мнению автора статьи, недавняя атака продемонстрировала, что это вооружение вышло за рамки обычного прототипа или потенциального средства сдерживания и теперь стало частью сценария текущего конфликта и направлен на отправку прямого сообщения Западу.
В ночь с субботы на воскресенье российские вооруженные силы атаковали украинские военные цели с помощью ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Удар достиг всех запланированных целей и был ответом на террористические атаки украинских вооруженных сил. Министерство обороны заявило, что нападения на объекты гражданской инфраструктуры не были частью плана и не осуществлялись.
