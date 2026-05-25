Рубль стабилен против юаня на Мосбирже в начале недели - 25.05.2026, ПРАЙМ
Рубль стабилен против юаня на Мосбирже в начале недели
Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник стабилизируется немного выше уровня 10,55 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник стабилизируется немного выше уровня 10,55 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.31 мск повышался на 3 копейки (+0,3%) - до 10,56 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,50-10,63 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,98 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 71,67 рубля. В БОКОВИКЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник днем стабилизируется около уровня предыдущего закрытия. "Относительная устойчивость рубля, несмотря на падение нефтяных котировок, может быть обусловлена предложением валюты на продажу со стороны экспортеров в преддверии единого налогового платежа на этой неделе. Кроме того, высокие процентные ставки по-прежнему оказывают поддержку рублю", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,05% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.32 мск падала на 4,9% - до 95,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 99 пункта. ПРОГНОЗЫ Российская валюта в последнюю неделю весны сохраняет устойчивость на фоне пика налогового периода, считает Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". "Ослабление ближневосточного фактора может замедлить рост валюты РФ в недельных диапазонах 70-74 рублей за доллар, 81-85 рублей рублей за евро и 10,3-10,8 рубля за юань", - указывает он. "Факторы разворота рынка могут проявиться в следующем месяце в случае увеличения объемов покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, а также более существенного снижения ключевой ставки ЦБ", - добавляет эксперт. Курс юаня достиг ближайшей поддержки в диапазоне 10,55–10,59 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "По мере завершения налогового периода, пик которого приходится на ближайший четверг, будет увеличиваться вероятность, что юань преодолеет сегодняшний максимум 10,63 рубля и направится к более серьезному техническому препятствию 10,74 рубля", - добавляет он.
