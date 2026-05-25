https://1prime.ru/20260525/rubl-870205932.html

Рубль по итогам торгов снизился к юаню

Рубль по итогам торгов снизился к юаню - 25.05.2026, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов снизился к юаню

Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на фоне дешевеющей нефти и ухудшения геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи и... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T21:24+0300

2026-05-25T21:24+0300

2026-05-25T21:39+0300

экономика

рынок

рф

минфин

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg

МОСКВА, 25 май - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на фоне дешевеющей нефти и ухудшения геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 10,61 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевеет на 5%, до 95,22 доллара за баррель. Юань вырос на 0,73%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,5 – 10,65 рубля. "Валюты постепенно отходят от трехлетних минимумов. Техническая перепроданность валют, ухудшение геополитической обстановки, активизация импорта, ожидания роста покупок валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина двигают доллар и юань вверх. Налоговый период лишь сдерживает этот процесс", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть понесли потери, но остаются относительно высокими, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Помимо фактора заметно упавших цен на нефть, на рубль давление оказывали геополитические новости", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Вторник курс в целом способен закончить вблизи 10,55-10,65 рубля за юань, налоговый период может в моменте ограничивать градус дальнейшего ослабления рубля, ожидает Григорьев. "Приток высокой экспортной выручки в ближайшие недели будет сдерживать ослабление рубля, но сезонность, монетарный и бюджетный фактор могут в июне привести доллар к 76-77 рублей, юань – выше 11. А краткосрочные ожидания – 71-73 рублей и 10,5-10,7 рубля соответственно", - прогнозирует Смирнов.

https://1prime.ru/20260525/kurs--870201000.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, минфин, "бкс мир инвестиций"