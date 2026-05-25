Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль по итогам торгов снизился к юаню - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/rubl-870205932.html
Рубль по итогам торгов снизился к юаню
Рубль по итогам торгов снизился к юаню - 25.05.2026, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов снизился к юаню
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на фоне дешевеющей нефти и ухудшения геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи и... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T21:24+0300
2026-05-25T21:39+0300
экономика
рынок
рф
минфин
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg
МОСКВА, 25 май - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на фоне дешевеющей нефти и ухудшения геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 10,61 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевеет на 5%, до 95,22 доллара за баррель. Юань вырос на 0,73%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,5 – 10,65 рубля. "Валюты постепенно отходят от трехлетних минимумов. Техническая перепроданность валют, ухудшение геополитической обстановки, активизация импорта, ожидания роста покупок валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина двигают доллар и юань вверх. Налоговый период лишь сдерживает этот процесс", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Цены на нефть понесли потери, но остаются относительно высокими, добавил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Помимо фактора заметно упавших цен на нефть, на рубль давление оказывали геополитические новости", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Вторник курс в целом способен закончить вблизи 10,55-10,65 рубля за юань, налоговый период может в моменте ограничивать градус дальнейшего ослабления рубля, ожидает Григорьев. "Приток высокой экспортной выручки в ближайшие недели будет сдерживать ослабление рубля, но сезонность, монетарный и бюджетный фактор могут в июне привести доллар к 76-77 рублей, юань – выше 11. А краткосрочные ожидания – 71-73 рублей и 10,5-10,7 рубля соответственно", - прогнозирует Смирнов.
https://1prime.ru/20260525/kurs--870201000.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:0:1315:987_1920x0_80_0_0_d96c5c0b497ef00012590ca899ba29b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, минфин, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, РФ, Минфин, "БКС Мир инвестиций"
21:24 25.05.2026 (обновлено: 21:39 25.05.2026)
 
Рубль по итогам торгов снизился к юаню

Курс рубля снизился к юаню на фоне дешевеющей нефти и ухудшения геополитической обстановки

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 май - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на фоне дешевеющей нефти и ухудшения геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 10,61 рубля.
Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевеет на 5%, до 95,22 доллара за баррель.
Юань вырос на 0,73%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,5 – 10,65 рубля.
"Валюты постепенно отходят от трехлетних минимумов. Техническая перепроданность валют, ухудшение геополитической обстановки, активизация импорта, ожидания роста покупок валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина двигают доллар и юань вверх. Налоговый период лишь сдерживает этот процесс", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Цены на нефть понесли потери, но остаются относительно высокими, добавил он.
"По данным ЦБ РФ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Помимо фактора заметно упавших цен на нефть, на рубль давление оказывали геополитические новости", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
17:26

Прогнозы

Вторник курс в целом способен закончить вблизи 10,55-10,65 рубля за юань, налоговый период может в моменте ограничивать градус дальнейшего ослабления рубля, ожидает Григорьев.
"Приток высокой экспортной выручки в ближайшие недели будет сдерживать ослабление рубля, но сезонность, монетарный и бюджетный фактор могут в июне привести доллар к 76-77 рублей, юань – выше 11. А краткосрочные ожидания – 71-73 рублей и 10,5-10,7 рубля соответственно", - прогнозирует Смирнов.
 
ЭкономикаРынокРФМинфин"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала