Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в основные торги слегка повышается - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/rynok--870196966.html
Российский рынок акций в основные торги слегка повышается
Российский рынок акций в основные торги слегка повышается - 25.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги слегка повышается
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника перешел к легкому повышению по главному индексу после утренней стабилизации около уровня закрытия | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T12:30+0300
2026-05-25T12:30+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
иран
ормузский пролив
евгений локтюхов
мосбиржа
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83930/73/839307397_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_40f7ccacde66e5f58d2c03d250a42035.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника перешел к легкому повышению по главному индексу после утренней стабилизации около уровня закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.14 мск повышался на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 632,99 пункта. Стоимость нефти в то же время снижалась на 4,9%, до 95,4 доллара за баррель сорта Brent. В частности, дешевеют акции "Татнефти" (-1,6%), ВК (-1,2%), ВТБ (-1%), "Северстали" (-1,1%). Дорожают бумаги "Ленты" (+1,3%), "Полюса" (+2,8%), "Норникеля" (+1,7%). Учитывая снижение нефтяных котировок, отыгрывающих сообщения о близости мирного соглашения между США и Ираном и перспективы скорой нормализации судоходства в Ормузском проливе, ожидается сохранение давления продаж акций в российском нефтегазовом секторе, с тяготением индекса Мосбиржи к снижению, комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ближайшей поддержкой по индексу выступает зона 2590-2600 пунктов, закрепление под которой способно технически открыть пространство движения вплоть до 2490-2520 пунктов", - считает он. Давление со стороны нефти резко повышает вероятность тестирования и пробоя технической поддержки 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Если это случится, то следующей целью снижения станет район 2450-2500 пунктов", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260525/tsb-870196823.html
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83930/73/839307397_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db96f5f9ced290d100a14c9741520f0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, иран, ормузский пролив, евгений локтюхов, мосбиржа, татнефть, вк
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, ИРАН, Ормузский пролив, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Татнефть, ВК
12:30 25.05.2026
 
Российский рынок акций в основные торги слегка повышается

Российский рынок акций перешел к легкому росту после утренней стабилизации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника перешел к легкому повышению по главному индексу после утренней стабилизации около уровня закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.14 мск повышался на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 632,99 пункта.
Стоимость нефти в то же время снижалась на 4,9%, до 95,4 доллара за баррель сорта Brent.
В частности, дешевеют акции "Татнефти" (-1,6%), ВК (-1,2%), ВТБ (-1%), "Северстали" (-1,1%). Дорожают бумаги "Ленты" (+1,3%), "Полюса" (+2,8%), "Норникеля" (+1,7%).
Учитывая снижение нефтяных котировок, отыгрывающих сообщения о близости мирного соглашения между США и Ираном и перспективы скорой нормализации судоходства в Ормузском проливе, ожидается сохранение давления продаж акций в российском нефтегазовом секторе, с тяготением индекса Мосбиржи к снижению, комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Ближайшей поддержкой по индексу выступает зона 2590-2600 пунктов, закрепление под которой способно технически открыть пространство движения вплоть до 2490-2520 пунктов", - считает он.
Давление со стороны нефти резко повышает вероятность тестирования и пробоя технической поддержки 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Если это случится, то следующей целью снижения станет район 2450-2500 пунктов", - добавляет он.
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
В ЦБ оценили платежный рынок России
12:29
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШАИРАНОрмузский проливЕвгений ЛоктюховМосбиржаТатнефтьВК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала