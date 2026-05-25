Российский рынок акций в основные торги слегка повышается

2026-05-25T12:30+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника перешел к легкому повышению по главному индексу после утренней стабилизации около уровня закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.14 мск повышался на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 632,99 пункта. Стоимость нефти в то же время снижалась на 4,9%, до 95,4 доллара за баррель сорта Brent. В частности, дешевеют акции "Татнефти" (-1,6%), ВК (-1,2%), ВТБ (-1%), "Северстали" (-1,1%). Дорожают бумаги "Ленты" (+1,3%), "Полюса" (+2,8%), "Норникеля" (+1,7%). Учитывая снижение нефтяных котировок, отыгрывающих сообщения о близости мирного соглашения между США и Ираном и перспективы скорой нормализации судоходства в Ормузском проливе, ожидается сохранение давления продаж акций в российском нефтегазовом секторе, с тяготением индекса Мосбиржи к снижению, комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "Ближайшей поддержкой по индексу выступает зона 2590-2600 пунктов, закрепление под которой способно технически открыть пространство движения вплоть до 2490-2520 пунктов", - считает он. Давление со стороны нефти резко повышает вероятность тестирования и пробоя технической поддержки 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Если это случится, то следующей целью снижения станет район 2450-2500 пунктов", - добавляет он.

