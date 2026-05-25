Российский рынок акций умеренно снижается днем в понедельник

Российский рынок акций днем в понедельник демонстрирует умеренное снижение на фоне растущей геополитической неопределенности, следует из данных торгов и... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T15:44+0300

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник демонстрирует умеренное снижение на фоне растущей геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.39 мск снижался на 0,28% до 2 618,35 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 5,58%, до 94,62 доллара за баррель. "Последние сессии котировки падают, торгуясь возле минимумов 2026 года, из-за обострения геополитической ситуации с Украиной и заморозки переговоров, что увеличивает неопределенность для инвесторов",- комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Давление на индексы оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность в отсутствие каких-либо намеков на урегулирование конфликта вокруг Украины. Дополнительное давление на рынок оказывает неблагоприятная динамика на рынке нефти: котировки Brent снижаются более чем на 6% в направлении 97 долларов США за баррель, опустившись ниже 100 долларов за баррель впервые с первой декады мая", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции НМТП (+2,31%), "Полюса" (+2,22%), Московского кредитного банка (+1,33%), "Ленты" (+1,30%) и "Селигдара" (+1,03%). "Полюс" и "Селигдар" позитивно реагируют на возвращение золота выше 4600 долларов за унцию. Для золотодобытчиков это главный драйвер дня. Акции "Норникеля" поддерживают рост палладия, платины, меди и ожидание решения совета директоров по дивидендам за 2025 год", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения – акции "ВУШ Холдинга" (−4,94%), ТМК (−4,20%), "Самолета" (−3,61%), ТГК-1 (−3,39%) и префы "Мечела" (−2,43%). ПРОГНОЗЫ На рынке акций в настоящее время отсутствуют предпосылки для устойчивого восстановления фондовых индексов, и рынок, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2600-2700 по индексу Мосбиржи еще некоторое время, считает Дудников. "При устойчивом замедлении цен ЦБ сохраняет пространство для продолжения цикла смягчения, что постепенно меняет баланс в пользу процентно-чувствительных историй. Для нефтяных экспортеров сохраняется двойная неопределенность: нефть под давлением иранской ситуации, рубль - у многолетних крепких значений. Ближайший маркер недели - данные по российской инфляции 27 мая", - анализирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Чернов ожидает завершения основной торговой сессии в диапазоне 2600–2650 пунктов.

