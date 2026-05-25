Российский рынок акций закрылся снижением на геополитических рисках - 25.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся снижением на геополитических рисках
2026-05-25T19:36+0300
19:36 25.05.2026
 
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне возросших геополитических рисков и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,05% - до 2598,2 пункта, долларовый РТС - на 1,51%, до 1144,01 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,75%, до 1129,27 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 5,09%, до 95,11 доллара за баррель.
В начале дня на активы давление оказывало заметное снижение нефтяных цен, но основное падение наблюдалась вечером, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Первая половина сессии 25 мая на российских фондовых площадках проходила в слабом плюсе, однако к концу дня индексы резко развернулись вниз. Главным поводом для этого стал обвал цен на нефть на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Индекс Мосбиржи большую часть дня провел в боковике, но вечером опустился ниже уровня 2600… на изменениях новостного фона. Нефтяные цены также снизились в начале недели: июльский фьючерс на нефть марки Brent находится на отметке 97,84 на сообщениях об обсуждении предварительного проекта мирного соглашения между США и Ираном", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
Стоимость нефти резко ушла ниже 100 долларов после сообщений СМИ о том, что США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней и предусматривает открытие Ормузского пролива, отметил Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Аэрофлота" (+2,90%), "Полюса" (+2,34%), НМТП (+1,48%), Московского кредитного банка (+1,05%) и "Башнефти" (+0,85%).
Также в лидерах снижения - акции "Камаза" (−5,67%), префы "Мечела" (−5,33%), обыкновенные акции "Самолета" (−4,69%) и ТМК (−4,11%).

Прогнозы

"Во вторник на рынке может сохраниться повышенная волатильность, макровводные (майский мониторинг предприятий от ЦБ РФ и полные результаты опроса инФОМ) вряд ли будут значимо влиять на динамику активов. Тем не менее в целом у индекса Мосбиржи есть потенциал в дальнейшем вернуться выше 2600 пунктов в рамках коррекции",- считает Григорьев.
"В текущих условиях острой геополитики и слабой рыночной конъюнктуры присутствуют риски временного спуска индекса Мосбиржи к новым полугодовым минимумам", - прогнозирует Смирнов.
 
