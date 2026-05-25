СМИ: рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%"

Рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных...

2026-05-25T01:14+0300

ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, а окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Неназванные американские чиновники подтвердили телеканалу, что Иран "в принципе согласился на рамочное соглашение". "Мы уже на 95% готовы", - заверили они. По их словам, уже "есть соглашение по ядерному запасу и Ормузскому проливу". "Но мы ведем переговоры о формулировках", - заявили чиновники телеканалу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

