СМИ: рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%" - 25.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%"
2026-05-25T01:14+0300
01:14 25.05.2026
 
ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Рамочное соглашение США с Ираном "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, а окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
Неназванные американские чиновники подтвердили телеканалу, что Иран "в принципе согласился на рамочное соглашение".
"Мы уже на 95% готовы", - заверили они.
По их словам, уже "есть соглашение по ядерному запасу и Ормузскому проливу".
"Но мы ведем переговоры о формулировках", - заявили чиновники телеканалу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
 
