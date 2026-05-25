Соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ
2026-05-25T05:25+0300
WP: рамочное соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от запасов урана
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Меморандум о взаимопонимании "предполагает обязательство" иранцев не иметь ядерного оружия, включая "отказ от ядерной пыли", - пишет издание.
При этом, по его данным, под "пылью" имеются в виду именно "принадлежащие стране запасы высокообогащенного урана".
Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет два месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия.
При этом источник заявил газете, что США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.