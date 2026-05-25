Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260525/smi-870189985.html
Соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ
Соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ - 25.05.2026, ПРАЙМ
Соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ
Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:25+0300
2026-05-25T05:29+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
иран
тегеран
washington post
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870189985.jpg?1779676156
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Меморандум о взаимопонимании "предполагает обязательство" иранцев не иметь ядерного оружия, включая "отказ от ядерной пыли", - пишет издание. При этом, по его данным, под "пылью" имеются в виду именно "принадлежащие стране запасы высокообогащенного урана". Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет два месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия. При этом источник заявил газете, что США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана. Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
сша
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, тегеран, washington post, fox news
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Washington Post, Fox News
05:25 25.05.2026 (обновлено: 05:29 25.05.2026)
 
Соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ

WP: рамочное соглашение Ирана и США предусматривает отказ Тегерана от запасов урана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Рамочное соглашение Ирана и США, которое пока не утверждено окончательно, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана, утверждает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Меморандум о взаимопонимании "предполагает обязательство" иранцев не иметь ядерного оружия, включая "отказ от ядерной пыли", - пишет издание.
При этом, по его данным, под "пылью" имеются в виду именно "принадлежащие стране запасы высокообогащенного урана".
Предполагается, что после утверждения сделки у сторон будет два месяца на обсуждение конкретного механизма реализации этого условия.
При этом источник заявил газете, что США не намерены размораживать активы Ирана до тех пор, пока он не откажется от своих запасов высокообогащенного урана.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНТегеранWashington PostFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала