СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами - 25.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами - 25.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами
Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:52+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, когда находился у границы России. "Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал", - пишет издание. Отмечается, что GPS-навигация самолета главы британского минобороны пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете. На борту вместе с Хили находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.
05:52 25.05.2026
 
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами

Times: самолет с министром обороны Британии столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, когда находился у границы России.
"Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал", - пишет издание.
Отмечается, что GPS-навигация самолета главы британского минобороны пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.
На борту вместе с Хили находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.
 
