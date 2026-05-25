https://1prime.ru/20260525/smi-870190599.html
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами - 25.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами
Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:52+0300
2026-05-25T05:52+0300
2026-05-25T05:52+0300
экономика
общество
мировая экономика
эстония
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870190599.jpg?1779677547
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, когда находился у границы России.
"Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал", - пишет издание.
Отмечается, что GPS-навигация самолета главы британского минобороны пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.
На борту вместе с Хили находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.
эстония
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, эстония, великобритания
Экономика, Общество , Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СМИ: самолет министра обороны Британии столкнулся с радиопомехами
Times: самолет с министром обороны Британии столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Газета Times со ссылкой на военный источник утверждает, что самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, когда находился у границы России.
"Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал", - пишет издание.
Отмечается, что GPS-навигация самолета главы британского минобороны пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.
На борту вместе с Хили находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.