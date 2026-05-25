Акции Softbank достигли рекорда стоимости на ожиданиях размещения OpenAI - 25.05.2026, ПРАЙМ
Акции Softbank достигли рекорда стоимости на ожиданиях размещения OpenAI
2026-05-25T11:29+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
softbank
openai
goldman sachs
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, SoftBank, OpenAI, Goldman Sachs
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Акции японской холдинговой компании Softbank достигли исторического рекорда стоимости на ожиданиях скорого проведения первичного размещения акций (IPO) американской OpenAI, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По итогам торгов понедельника акции Softbank подорожали на 4,63% - до 7,07 иены (0,0445 доллара), а в ходе торговой сессии дня было достигнуто исторически самое высокое значение в 7,275 иены (0,457 доллара). Капитализация компании теперь составляет 40,29 триллиона иен (253,3 миллиарда долларов).
При этом за две предыдущие торговые сессии цена акций Softbank продемонстрировала значительный рост: за четверг она поднялась на 19,85% и за пятницу - на 11,89%. Агентство Блумберг отметило, что двухдневный подъем стоимости бумаг Softbank произошел после сообщений о подготовке компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, к выходу на IPO.
Как сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, OpenAI планирует провести первичное публичное размещение акций в ближайшие дни или недели при содействии банкиров из Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Рынок "необычайно рад" тому, что долгожданное первичное размещение акций американской OpenAI, возможно, приближается к осуществлению, отметил старший аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co Такаси Накагава (Takashi Nakagawa), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Он добавил, что этот шаг OpenAI сможет повысить уверенность относительно искусственного интеллекта, так как инвестиционный портфель Softbank в значительной степени сосредоточен на стартапах в этой области. "Сейчас динамика акций основана преимущественно на ожиданиях. Я хочу увидеть, как стабилизируется рыночная капитализация OpenAI", - цитирует Блумберг слова Накагавы.
Кроме того, подразделение энергетической инфраструктуры SB Energy также ранее заявило о планах конфиденциально подать заявку на IPO в США, отмечает агентство Блумберг. За предыдущий год это подразделение привлекло более чем 1,8 миллиарда долларов от Softbank, OpenAI и Ares Management.
