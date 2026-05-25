Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд прекратил рассмотрение иска экс-главы банка "Открытие" - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260525/sud--870193353.html
Суд прекратил рассмотрение иска экс-главы банка "Открытие"
Суд прекратил рассмотрение иска экс-главы банка "Открытие" - 25.05.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил рассмотрение иска экс-главы банка "Открытие"
Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение заявления финансового управляющего признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна,... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T09:06+0300
2026-05-25T09:06+0300
финансы
банки
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение заявления финансового управляющего признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, который просил признать незаконной продажу Аганбегяном американского вертолета Robinson R66 и применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу экс-банкира 750 тысяч долларов, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Рассмотрение этого обособленного спора в деле о банкротстве Аганбегяна проходило в закрытом режиме, причины прекращения производства по заявлению финуправляющего Олега Дмитриева не сообщаются. Дмитриев оспаривал состоявшуюся в июле 2018 года сделку между Аганбегяном и Шамолиным Михаилом Валерьевичем, полным тезкой президента лесопромышленной компании Segezha Group. Суд в марте признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".
https://1prime.ru/20260522/biznesmen-870143240.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e556a5bbfdbf75925a3321e468871bf6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес
Финансы, Банки, Бизнес
09:06 25.05.2026
 
Суд прекратил рассмотрение иска экс-главы банка "Открытие"

Суд прекратил рассмотрение иска Аганбегяна о незаконной продаже вертолета

© РИА Новости . Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Волков
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение заявления финансового управляющего признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, который просил признать незаконной продажу Аганбегяном американского вертолета Robinson R66 и применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу экс-банкира 750 тысяч долларов, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Рассмотрение этого обособленного спора в деле о банкротстве Аганбегяна проходило в закрытом режиме, причины прекращения производства по заявлению финуправляющего Олега Дмитриева не сообщаются.
Дмитриев оспаривал состоявшуюся в июле 2018 года сделку между Аганбегяном и Шамолиным Михаилом Валерьевичем, полным тезкой президента лесопромышленной компании Segezha Group.
Суд в марте признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
Бизнесмен из Химок подал в суд на "Связной" из-за двух товарных знаков
22 мая, 17:04
 
ФинансыБанкиБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала