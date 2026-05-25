Суд прекратил рассмотрение иска экс-главы банка "Открытие"
2026-05-25T09:06+0300
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение заявления финансового управляющего признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, который просил признать незаконной продажу Аганбегяном американского вертолета Robinson R66 и применить последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу экс-банкира 750 тысяч долларов, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Рассмотрение этого обособленного спора в деле о банкротстве Аганбегяна проходило в закрытом режиме, причины прекращения производства по заявлению финуправляющего Олега Дмитриева не сообщаются. Дмитриев оспаривал состоявшуюся в июле 2018 года сделку между Аганбегяном и Шамолиным Михаилом Валерьевичем, полным тезкой президента лесопромышленной компании Segezha Group. Суд в марте признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".
Суд прекратил рассмотрение иска Аганбегяна о незаконной продаже вертолета
