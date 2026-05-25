Суд проиндексировал убытки с экс-руководителей рухнувшего банка "Пушкино"

2026-05-25T17:19+0300

МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего рухнувшего в 2013 году подмосковного банка "Пушкино" проиндексировал убытки, взысканные с двоих бывших руководителей этого банка - бывшего зампреда Максима Красникова и экс-члена правления Алексея Ращупкина. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, в деле о банкротстве банка с Ращупкина суд дополнительно взыскал около 194 миллионов рублей за период 11 сентября 2024 по 6 июля 2025 года, с Красникова - более 68 миллионов рублей за период с 11 сентября 2024 по 9 сентября 2025 года. Убытки проиндексированы до момента введения в отношении обоих экс-банкиров процедуры личного банкротства. АСВ еще в 2016 году потребовало привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банка, оцениваемым примерно в 14,8 миллиарда рублей, 12 экс-руководителей "Пушкино". Суды подтвердили субсидиарную ответственность бенефициара банка Алексея Алякина и экс-предправления Кирилла Никулина. Определение размера ответственности приостановлено. В отношении остальных ответчиков прошло несколько кругов разбирательств. В итоге Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2024 года вместо привлечения к субсидиарной ответственности взыскал убытки с пятерых экс-топов банка. В том числе с Ращупкина было взыскано более 2,4 миллиарда рублей, с Красникова - 845 миллионов рублей. Банк "Пушкино" до отзыва лицензии в 2013 году входил в топ-150 российских банков.

