Калужский ликеро-водочный завод запустил производство текилы - 25.05.2026, ПРАЙМ
Калужский ликеро-водочный завод запустил производство текилы
19:01 25.05.2026 (обновлено: 19:08 25.05.2026)
 
Калужский ликеро-водочный завод запустил производство текилы

Калужский завод "Кристалл" запустил производство мексиканской текилы на своих мощностях

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Перегонные кубы завода по производству текилы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Перегонные кубы завода по производству текилы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл", имеющий официальное разрешение от Мексики, запустил производство мексиканской текилы на своих мощностях, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснил журналистам бенефициар завода Павел Победкин, КЛВЗ первым в России получил официальное разрешение на производство текилы от правительства Мексики - еще в 2023 году, однако запуск первым произвела компания Luding Group, которая получила аналогичное разрешение чуть позже - в январе 2024 года, но оперативно доставила мексиканский дистиллят и начала оборот в стране.
"Ориентировочная полочная цена - в районе 1000 рублей, может быть чуть с небольшим, за бутылку емкостью 0,5", - сказал Победкин.
Он добавил, что к концу года планируется производить 60 тысяч бутылок текилы в месяц.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности в Казахстан, Азербайджан и Китай.
