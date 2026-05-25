Калужский ликеро-водочный завод запустил производство текилы
2026-05-25T19:01+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл", имеющий официальное разрешение от Мексики, запустил производство мексиканской текилы на своих мощностях, передает корреспондент РИА Новости. Как пояснил журналистам бенефициар завода Павел Победкин, КЛВЗ первым в России получил официальное разрешение на производство текилы от правительства Мексики - еще в 2023 году, однако запуск первым произвела компания Luding Group, которая получила аналогичное разрешение чуть позже - в январе 2024 года, но оперативно доставила мексиканский дистиллят и начала оборот в стране. "Ориентировочная полочная цена - в районе 1000 рублей, может быть чуть с небольшим, за бутылку емкостью 0,5", - сказал Победкин. Он добавил, что к концу года планируется производить 60 тысяч бутылок текилы в месяц. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности в Казахстан, Азербайджан и Китай.
