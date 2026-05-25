Костромские власти объяснили высокие цены на частных АЗС - 25.05.2026, ПРАЙМ
Костромские власти объяснили высокие цены на частных АЗС
Костромские власти объяснили высокие цены на частных АЗС
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Повышение цен на топливо на небольших частных АЗС в Костромской области объясняется проблемами с логистикой, при этом запас топлива в регионе имеется, сообщила администрация региона.
На прошлой неделе ряд Telegram-каналов сообщил о резком росте цен на топливо на заправках Костромской топливной компании в Костромской области.
По данным администрации региона, в понедельник губернатор Сергей Ситников заслушал доклады о запасах горючего в регионе. Ранее губернатор давал поручение, чтобы в период посевной и активных сельскохозяйственных работ в области были созданы необходимые резервы.
"Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин, в настоящее время ситуация по сетевым заправкам "Роснефти" и других компаний с государственным участием стабильная. Поставки есть, запас топлива имеется. Из-за проблем с логистикой не всегда успевают завезти нужное количество горючего маленькие частные заправки", - говорится в сообщении.
По словам Кананина, этот вопрос решается в оперативном порядке.
"Сейчас, конечно, идет переориентир - не только на Ярославль, но и на других поставщиков. Но ситуация стабильная, запас топлива имеется. Завтра встречаюсь лично с руководством кампании, будем обсуждать дальнейшие поставки. Что касается мелкого опта - есть ограничения на продажу 95 бензина на нескольких частных заправках. Соответственно цены на этих заправках выросли", - доложил Евгений Кананин.
Кананин подчеркнул, что для сельхозработ необходимый объем топлива имеется.
Сергей Ситников поручил главам муниципальных образований ежедневно мониторить ситуацию. "Если ситуация будет усложняться, значит будем принимать необходимые решения. Скрывать не буду, последние три недели руководство области, департаменты держат этот вопрос на особом контроле", - подчеркнул губернатор.
 
